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日本兩大學正式合併成「東京科學大學」 強化研究能力

中央社／ 東京1日綜合外電報導

日本東京工業大學與東京醫科齒科大學今天合併成為「東京科學大學」，未來將在醫學、牙科及理工領域推動合作，強化大學研究能力。

日本放送協會（NHK）報導，東京工業大學與東京醫科齒科大學2022年已就合併達成基本共識，合併後的「東京科學大學」在今天正式上路。

東京科學大學今天在東京目黑區的校區舉行揭牌儀式，由於大學名稱叫「科學」，所以學校標誌仿照英文字母S來呈現。

東京科學大學除了保留合併前兩所大學的科系外，還新成立3個研究單位，未來將推動結合前身兩所大學在醫學、牙科及理工方面強項的研究開發。

另外，為了達到世界一流的研究水準，也希望申請參與中央政府提供重點協助的「國際卓越研究大學」項目。

合併前擔任東京工業大學教授、東京科學大學首任理事長大竹尚登說，他們將醫學、牙科與工業3領域濃縮成「科學」兩字，齊心協力讓新校啟航，「我們希望打造一所肩負科學進步與回饋社會的世界最高水準的科學大學」。

曾任東京醫科齒科大學校長、東京科學大學現任校長田中雄二郎說，要解決社會課題，必須透過結合醫學、牙科及理工進行創新，「我們將努力提供讓不同領域研究者創造出新價值的場所，為社會做出貢獻」。

日本 東京 醫學

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