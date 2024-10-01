創日本首例！澀谷室外全年禁酒令今生效 街頭飲酒「打咩」

日本東京澀谷車站周邊因遊客和年輕人的飲酒問題層出不窮，澀谷區公所今天起全年禁止民眾在街頭飲酒。這是日本都會地區首度導入全年禁酒令，措施是否奏效備受矚目。

日本放送協會（NHK）報導，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）於2023年在日本被降級等同為流行性感冒的「5類」之後，澀谷車站周邊就常有年輕人與外國人在街頭喝酒，這也導致垃圾問題叢生，喝酒鬧事的案例屢見不鮮。

澀谷區議會為此今年6月通過條例修正案，擴大萬聖節和跨年期間實施的夜間室外禁酒令時段至全年永久。

而澀谷區的禁酒相關條例修正案今天起生效，澀谷車站周邊晚間6時至隔天清晨5時，全年禁止民眾在街頭、公園等公共場所飲酒。

禁止範圍擴及澀谷區公所周邊地區、宮下公園東側等地；不過民眾違反規定的話，並不會受罰。

澀谷區公所表示，「之前一直呼籲民眾不要在街頭喝酒，之後官方就可以根據條例指導（違規民眾），希望有助於遏止街頭飲酒的現象」。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康