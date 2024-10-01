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隈研吾設計美術館屋頂嚴重劣化 日本居民不滿大師浪費稅金

聯合報／ 記者雷光涵／即時報導
馬頭廣重美術館以當地八溝杉搭成的廊道空間，是攝影愛好者的最愛，圖為大廳看出去的景象。圖／取自馬頭廣重美術館X帳號
馬頭廣重美術館以當地八溝杉搭成的廊道空間，是攝影愛好者的最愛，圖為大廳看出去的景象。圖／取自馬頭廣重美術館X帳號

日本著名建築師隈研吾在櫪木縣珂川町設計的馬頭廣重美術館，採用自然素材及當地的建材建造，館外以當地八溝杉搭成的廊道空間是攝影愛好者的最愛。不過開館至今24年，屋頂劣化嚴重，櫪木縣府計畫明年花1到3億日圓大規模整修。

現代商業報導，地方居民對花鉅資整修不滿，指建築師的工作不是該精心設計並讓地方政府徹底了解維護的重要性，避免建築物變成這種狀態？居民還說5年前開始，它就變得破舊不堪，現在當地人都不再靠近了。

馬頭廣重美術館的主要館藏是「歌川廣重的肉筆畫、版畫」等日本傳統浮世繪藝術，隈研吾採用當地產的八溝杉、芦野石、竹子等天然建材。以當地八溝杉搭成的廊道空間，隨日光的移動，時刻產生不同的光影幾何美景。現代商業報導，八溝杉搭成的屋頂近看腐壞嚴重，有的木材已經折斷，裝飾部分發霉，表面有黑斑。

隈研吾本人在公開信中說，木製的百葉屋頂是為了表現廣重所畫的「驟雨」，堪稱這座建物的象徵。當時的杉木保護塗料功能不比現代，損傷愈來愈嚴重，所以計畫要更換。珂川町計畫明年開館25年進行大規模整修，報導指費用高達3億日圓。在地居民不滿，要鄉下地方出3億日圓太難了，浪費居民的稅金。

馬頭廣重美術館官方網站7月底發起雲端募資，目標在90天內募得1億日圓的整修資金。不過到10月1日的現在，響應者不到70人，達成率只有11%，募到118萬日圓左右，還剩27天截止。

馬頭廣重美術館由八溝杉搭成的屋頂損壞，有的木材已經折斷。圖／取自馬頭廣重美術館官網
馬頭廣重美術館由八溝杉搭成的屋頂損壞，有的木材已經折斷。圖／取自馬頭廣重美術館官網

建築師 日本 美術館

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