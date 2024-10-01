最美阿嬤！南韓80歲婦力拼「環球小姐」 自信喊：驚豔全世界

選美比賽過往被視為年輕女性「專利」，不過近年有愈來愈多選美比賽打破這個「刻板印象」，開放給所有年齡層參與。南韓近日就有一名年逾80歲的女士參加選拔賽，力爭代表南韓競逐環球小姐（Miss Universe）。

80歲的崔順華在其個人IG分享登上時尚雜誌封面

美媒9月28日報導，全球最大規模選美比賽由「環球小姐組織」（Miss Universe Organization）主辦。自1952年成立，並從2023年9月起取消參選年齡等限制，陸續吸引許多長者參加，今年加拿大和阿根廷分別出現58歲和60歲的參賽者，可惜未能代表國家出賽。

據報導，來自南韓現年80歲的崔順華（Choi Soon-hwa），今日成功入圍南韓環球小姐選拔賽決賽，若能擊敗其他31位入圍佳麗，有望成為該賽事史上最年長的參賽佳麗。

當被問到參賽原因時，崔順華自信滿滿表示：「我想讓全世界震驚。大家或許會問，一位80歲的婦人為何會這麼健康？她是怎麼維持這副身材？她的飲食習慣是什麼？」

崔順華補充道：「隨著年齡漸長，體重增加是正常的。而我想證明，即使年紀漸長，我們也能維持健康的生活方式。既然賽會已經取消年齡限制，我想試試，不論能否晉級，我都決心抓住這個機會。」

崔順華表示，她在50多歲時由於財務困難，而重新返回職場成為一名醫院護工，並在72歲展開其模特兒生涯，直到74歲於首爾時裝週首次亮相，「成為模特兒對我來說就像打開了一扇新的人生之門，於是我對自己說：「我要成功，我要努力工作。」

80歲的崔順華能夠站上選美的舞台，也讓所有人看到，年齡可能只是一個數字。

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文章授權轉載自《香港01》