快訊

南韓梨泰院害死159人 法院一審判決「輕判與無罪」

緩慢向北移動！氣象署估強颱山陀兒「明登陸」：南部慎防豪雨、致災性強風

石破茂正式成日本第102任首相！新內閣預計今晚成立

最美阿嬤！南韓80歲婦力拼「環球小姐」 自信喊：驚豔全世界

香港01／ 撰文／王海
南韓近日就有一名年逾80歲的女士參加選拔賽，力爭代表南韓競逐環球小姐（Miss Universe）。圖／美聯社
南韓近日就有一名年逾80歲的女士參加選拔賽，力爭代表南韓競逐環球小姐（Miss Universe）。圖／美聯社

選美比賽過往被視為年輕女性「專利」，不過近年有愈來愈多選美比賽打破這個「刻板印象」，開放給所有年齡層參與。南韓近日就有一名年逾80歲的女士參加選拔賽，力爭代表南韓競逐環球小姐（Miss Universe）。

80歲的崔順華在其個人IG分享登上時尚雜誌封面

美媒9月28日報導，全球最大規模選美比賽由「環球小姐組織」（Miss Universe Organization）主辦。自1952年成立，並從2023年9月起取消參選年齡等限制，陸續吸引許多長者參加，今年加拿大和阿根廷分別出現58歲和60歲的參賽者，可惜未能代表國家出賽。

據報導，來自南韓現年80歲的崔順華（Choi Soon-hwa），今日成功入圍南韓環球小姐選拔賽決賽，若能擊敗其他31位入圍佳麗，有望成為該賽事史上最年長的參賽佳麗。

當被問到參賽原因時，崔順華自信滿滿表示：「我想讓全世界震驚。大家或許會問，一位80歲的婦人為何會這麼健康？她是怎麼維持這副身材？她的飲食習慣是什麼？」

崔順華補充道：「隨著年齡漸長，體重增加是正常的。而我想證明，即使年紀漸長，我們也能維持健康的生活方式。既然賽會已經取消年齡限制，我想試試，不論能否晉級，我都決心抓住這個機會。」

崔順華表示，她在50多歲時由於財務困難，而重新返回職場成為一名醫院護工，並在72歲展開其模特兒生涯，直到74歲於首爾時裝週首次亮相，「成為模特兒對我來說就像打開了一扇新的人生之門，於是我對自己說：「我要成功，我要努力工作。」

80歲的崔順華能夠站上選美的舞台，也讓所有人看到，年齡可能只是一個數字。

延伸閱讀：

傳《2024環球小姐》香港區賽ViuTV轉播 呢位「港姐冠軍」將出戰

雷莊𠒇無悔離開無綫返加拿大做全職演員：當初選擇冇錯

文章授權轉載自《香港01》

南韓 模特兒 選美

延伸閱讀

全台水庫到臨界點？ 粉專查「即時水情」崩潰：不希望颱風來襲

浮潛遭鯊魚狠咬！勇男反擊保命 手臂狂噴血、卡滿數顆牙齒

奪命性交易！嫖客向脫衣舞孃花數萬元…慘遭男子槍殺 揭心寒內情

約會7年教徒男友禁親熱！女生與陌生男熱舞被退婚 網友狂賀：恭喜

相關新聞

梨泰院慘案一審輕判？「人災」的量刑基準

再過不久，梨泰院慘案就要屆滿兩週年。法院於9月30日一審判決，慘案當時擔任首爾龍山警察署112報案專線狀況室長的宋炳柱，與龍山警察署長李林宰，兩人因涉業務過失致死，分別遭判刑2年與3年。而管轄梨泰院的龍山區廳廳長朴熙英，則獲判無罪。罹難者家屬則批評法院放水，要求上訴。

聖母峰又長高了！研究發現1原因 把山往上推

最新研究表明，聖母峰高度增加了15到50公尺，因為河流侵蝕底部的岩石和土壤，會再把山往上推。

PlayStation全球大當機！百萬玩家集體掉線 官方沉默挨轟「搞什麼鬼」

索尼PlayStation Network 1日上午10點起無預警全球大當機，導致PlayStation 5與PlayS...

最美阿嬤！南韓80歲婦力拼「環球小姐」 自信喊：驚豔全世界

選美比賽過往被視為年輕女性「專利」，不過近年有愈來愈多選美比賽打破這個「刻板印象」，開放給所有年齡層參與。南韓近日就有一名年逾80歲...

8.5米嬰兒玩偶宣導環保 英人批醜被嚇到「像鬼娃恰吉」

英國曼徹斯特附近城鎮羅奇代爾（Rochdale）9月24日展出一個8.5米高的嬰兒玩偶，旨在以此呼籲兒童關注環境保護議題...

少女偶像之逆襲：New Jeans直播事件，KPOP藝人反抗的時代意義

在競爭激烈的南韓KPOP產業，娛樂公司與偶像藝人之間的權力不平衡長期存在。偶像若與公司公開決裂，最壞的結果往往是失去職業生涯與追逐夢想的機會。因此，每當有偶像決定與公司魚死網破，外界總會不禁心疼，這些年輕人究竟是經歷了什麼，才會冒險賭上一切？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。