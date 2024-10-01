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聖母峰又長高了！研究發現1原因 把山往上推

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
最新研究表明，聖母峰高度增加了15到50公尺，因為河流侵蝕底部的岩石和土壤，會再把山往上推。 路透
最新研究表明，聖母峰高度增加了15到50公尺，因為河流侵蝕底部的岩石和土壤，會再把山往上推。 路透

最新研究表明，聖母峰高度增加了15到50公尺，因為河流侵蝕底部的岩石和土壤，會再把山往上推。

BBC報導，倫敦大學學院研究人員說，聖母峰75公里外的阿倫河陸地面積減少，導致聖母峰每年上升2毫米，這有點像從船上扔一堆貨物，船變輕也會浮更高。

當阿倫河流經聖母峰時，地殼（也就是河床）會剝落物質，導致地殼下一層的地函（地殼底下的下一層）承受的力減少，變薄的地殼就可以延展，向上浮動。

這個效應被稱為「均衡反彈」（isostatic rebound）。該項發表在《自然地球科學》的研究指出，這股往上推的力量，導致聖母峰和其他附近的高峰變高，包括世界第四高峰洛子峰（Lhotse）和第五高峰馬卡魯峰（Ｍakalu）變高，至少增加了15公尺，最多可能增加50公尺。 聖母峰目前高度為8849公尺。

共同作者福克斯（Matthew Fox）向BBC表示，「聖母峰和附近的山峰正在增加高度，因為均衡反彈讓它們提升的速度，勝過於侵蝕導致它們減少的速度」，「我們透過GPS儀器，發現山峰每年升高約2毫米，現在已經比較知道背後的驅力」。

據了解，在約5000萬年前印度板塊和歐亞板塊碰撞，形成喜馬拉雅山，而板塊構造仍然是其持續上升的主因。不過，研究小組表示，阿倫河網才是讓山脈長高的因素。

聖母峰位於中國和尼泊爾邊境，阿倫河從西藏流入尼泊爾，跟另外兩條河流匯合成科西河，再到印度跟恆河匯合，而阿倫河流經的山脈很陡峭，它也沖刷掉許多岩石和土壤。

主要作者之一的中國地質大學教授韓旭（Xu Han，音譯）稱，聖母峰的高度變化，確實凸顯地球表面的動態特性，阿倫河的侵蝕和地函向上壓力的相互作用，給山推動力，把它推更高。

不過，未參與研究的愛丁堡大學地球科學學院的辛克萊（Hugh Sinclair）教授表示，河流切割的確切數量和時間尺度等，有很大的不確定性，不過這研究表明聖母峰海拔和河流有關的可能性，見解令人興奮。

喜馬拉雅山 板塊 聖母峰

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