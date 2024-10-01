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PlayStation全球大當機！百萬玩家集體掉線 官方沉默挨轟「搞什麼鬼」

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
索尼PlayStation Network於1日上午無預警全球大當機。法新社
索尼PlayStation Network於1日上午無預警全球大當機。法新社

索尼PlayStation Network 1日上午10點起無預警全球大當機，導致PlayStation 5與PlayStation 4玩家無法在線上玩遊戲，世界各地數百萬玩家一片哀號；目前官方並未說明恢復正常運作時間。

每日郵報報導，PlayStation官網、帳號管理、PlayStation商店和遊戲與社交頁面均顯示警告訊息，表示啟動遊戲或登入帳號遇到困難，官方正盡快解決該問題，感謝耐心等待。

不少玩家表示，無法登入PS5PS4、PS Vita與PS3，也就是說，所有PlayStation的平台都無法正常運作。不過，離線遊戲似乎正常。

一位玩家抱怨「不讓你玩花錢買的遊戲，提醒你不擁有任何數位商品」，還有人說「假裝不在乎就會比較快修好」。

目前官方並未提供完成修復的時間表，而且依舊保持沉默，這讓玩家開罵「搞什麼鬼」、「當機好幾個小時還不更新狀況」。

PlayStation Network有1.1億名註冊使用者，每月有超過1.03億名活躍使用者。

PS4 PS5 PlayStation 使用者 登入

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