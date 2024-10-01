聽新聞
0:00 / 0:00
PlayStation全球大當機！百萬玩家集體掉線 官方沉默挨轟「搞什麼鬼」
索尼PlayStation Network 1日上午10點起無預警全球大當機，導致PlayStation 5與PlayStation 4玩家無法在線上玩遊戲，世界各地數百萬玩家一片哀號；目前官方並未說明恢復正常運作時間。
每日郵報報導，PlayStation官網、帳號管理、PlayStation商店和遊戲與社交頁面均顯示警告訊息，表示啟動遊戲或登入帳號遇到困難，官方正盡快解決該問題，感謝耐心等待。
不少玩家表示，無法登入PS5、PS4、PS Vita與PS3，也就是說，所有PlayStation的平台都無法正常運作。不過，離線遊戲似乎正常。
一位玩家抱怨「不讓你玩花錢買的遊戲，提醒你不擁有任何數位商品」，還有人說「假裝不在乎就會比較快修好」。
目前官方並未提供完成修復的時間表，而且依舊保持沉默，這讓玩家開罵「搞什麼鬼」、「當機好幾個小時還不更新狀況」。
PlayStation Network有1.1億名註冊使用者，每月有超過1.03億名活躍使用者。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言