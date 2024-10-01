喜馬拉雅山每年都在長高？ 研究：河水侵蝕造成

在競爭激烈的南韓KPOP產業，娛樂公司與偶像藝人之間的權力不平衡長期存在。偶像若與公司公開決裂，最壞的結果往往是失去職業生涯與追逐夢想的機會。因此，每當有偶像決定與公司魚死網破，外界總會不禁心疼，這些年輕人究竟是經歷了什麼，才會冒險賭上一切？

2024-10-01 09:41