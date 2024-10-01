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喜馬拉雅山每年都在長高？ 研究：河水侵蝕造成

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
研究團隊近日發現，喜馬拉雅山比預期高15到50公尺，有可能是因為河流侵蝕造成。（Wikimedia Commons）
研究團隊近日發現，喜馬拉雅山比預期高15到50公尺，有可能是因為河流侵蝕造成。（Wikimedia Commons）

一般認為讓山會變矮是河流侵蝕，如今卻讓喜馬拉雅山長高！近日有英國研究發現，發源自西藏高原的阿龍河侵蝕下，因為地殼重量減輕，反而讓喜馬拉雅山下的地函浮力增加，因此喜馬拉雅山可以每年2mm的速度長高中。研究指出，這是因為此區的地殼反彈的作用大於侵蝕，並非所有地方都會發生這種狀況。

地殼上浮讓山長高

根據《英國廣播公司》報導，英國大學倫敦學院的研究發現，喜馬拉雅山目前的高度比預期還要高15到50公尺，是因為阿龍河的侵蝕，讓喜馬拉雅山的地殼重量減少，加上地殼下的地函並非完全固態下，半液體上的固體重量下降、浮力上升，導致喜馬拉雅山也跟著浮高。研究團隊比喻說，這與貨輪卸貨讓船往上浮的道理一樣。

此作用被稱為「地殼均衡回彈」，但研究指出，喜馬拉雅山形成4、5千萬年來，長高的動力還是板塊擠壓造成。研究主要作者、中國地質大學教授許漢（音譯）指出，有許多因素造成山的高度改變，顯示地球表面的研究仍有很多探索空間，地表作用力對地球內部的影響可能遠比人類理解還複雜。

因果關係有待探討

未參與研究的愛丁堡大學地顆系教授聖克萊爾認為，該研究的假設是合理的，不過，西藏高原有很多河流，如何評估單一河流侵蝕對喜馬拉雅山的影響，恐還要更多說明，而且阿龍河距離喜馬拉雅山75公里遠、形成僅8.9萬年，是否侵蝕就真的如實反映到喜馬拉雅山的長高，也有繼續研究的潛力。

澳洲廣播電台》提到，此研究被刊登在《自然地球科學》期刊，研究團隊希望對當地有更多的研究，以探討水的流向，還有對喜馬拉雅山可能的其他影響。

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喜馬拉雅山 板塊 西藏

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