瑞典哥德堡書展40週年 聲援桂民海、記者伊沙克

瑞典最大書展哥德堡書展9月26日登場，今年適逢書展40週年，瑞典文化界人士特地在書展舉辦座談與發表共同聲明，聲援受中國監禁的作家暨出版人桂民海，以及被厄利垂亞監禁23年之久的記者伊沙克。

今年是哥德堡書展（Gothenburg Book Fair）40週年，兩位來自哥德堡的瑞典公民，中國裔的作家桂民海與厄利垂亞（Eritrea）裔的記者伊沙克（DawitIsaak）都還被中國與厄利垂亞兩個極權政府監禁。今年兩人雙雙滿60歲，藉此機會，瑞典文化界人士與長期參與救援行動的組織在哥德堡書展進行座談，並發表聲明聲援兩人。

桂民海的女兒安吉拉（Angela Gui）26日出席座談，她表示，2020年之後就再也沒有桂民海的消息，目前知道的訊息很少，桂民海的情況不明。

她說，這場救援行動常被論述為一個人對抗中國龐大政權與資源，雖然她的確時常感到自己單槍匹馬，但她不同意這樣充滿情感的論述，因為不應該是這樣，一個個人身處於各種制度化的機制，例如政府、社會，桂民海身為瑞典公民，他有公民權，而這讓瑞典政府產生義務；桂民海身為人，有他的人權，這也讓中國政府產生義務。

她批評瑞典政府一貫的「安靜外交」手法，她認為，這個手段在過去幾年來已被證實沒有用，「是時候改變跟中國交涉的手段了」，她希望看到瑞典政府有更多動作，加強救援力道。

她也對瑞典公民社會堅定的支持表示感謝，但她呼籲各界不要因為桂民海被監禁的時間越來越長，而「正常化」桂民海的情況，桂民海被中國監禁的議題依舊相當急切。

「瑞典日報」（Svenska Dagbladet, SvD）文化版副編輯比約克曼（Anders Q Björkman）表示，桂民海與伊沙克的救援行動不只是因為他們是瑞典公民，維護言論自由的行動不只對瑞典人來說很重要，長遠看來對其他國家的公民也是重要的。中國、伊朗、俄羅斯也開始影響瑞典國內的言論自由，因此需要採取行動。

長期投入維護言論自由行動、救援桂民海與伊沙克的記者巴克席（Kurdo Baksi）表示，瑞典應該參考英國的手段，限制中國與厄利垂亞外交官在駐在國的活動範圍，讓他們體驗失去自由的滋味。

巴克席表示，他是來自土耳其的庫德人，深深了解言論自由被威權政府把持的狀況，因此為桂民海爭取自由是理所當然的事，當外界在救援桂民海的同時，也是在幫助遭受中國監禁的其他記者與出版人。他認為，中國成為一個民主自由的國家對世界各地的未來很重要，包括台灣、香港、西藏，甚至整個亞洲。

瑞典文化界人士在9月27日的書展上，為桂民海與伊沙克發表60歲慶生感言，呼籲瑞典政府加強力道救援，並呼籲社會各界向兩國大使館施壓，不要選擇沉默，希望桂民海與伊沙克有朝一日能回到哥德堡一同參與書展，慶祝言論自由。