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台灣現身阿根廷國際旅展 文化小吃驚豔眾人

中央社／ 布宜諾斯艾利斯30日專電

台灣成功亮相第28屆阿根廷拉丁美洲國際旅展（FIT），9月28日至10月1日持續為期4天以豐富多元的文化和道地小吃吸引眾多參觀者，駐阿根廷代表處期盼促進旅遊業合作及吸引民眾到台灣觀光。

阿根廷眾議員奇羅斯（Marilú Quiroz）特別到訪台灣攤位，並與現場民眾分享她在台灣旅行的體驗。她稱讚台灣治安良好，生活舒適，讓她印象深刻。

駐阿根廷代表處謝妙宏受訪表示，這次參展的主要目的是推廣台灣的美好，促進雙方在旅遊業的交流合作，並希望明年能邀請更多台灣業者參與，共襄盛舉。

今年的拉丁美洲國際旅展吸引了超過50個國家參展，為拉丁美洲地區規模最大旅展，也是世界4大重要旅展之一，展覽新增了戶外休閒、美食和郵輪3大主題展區，吸引了來自世界各地的旅遊業者和遊客，預計總參觀人數將超過12萬人次。

參展攤商數量也創歷史新高，比上一屆規模擴大了14%，阿根廷觀光旅遊企業協會聯合會（FAEVYT）主席狄亞（Andres Deya），表示觀光旅遊是發展阿根廷經濟的一大引擎，創造了150萬個就業崗位，占就業人口一成以上。

台灣攤位設計以觀光署觀光新品牌概念TAIWAN-Waves of Wonder為主題，融入台灣特色元素如玉山、台北101、原住民與廟宇等，設計風格開放，使參觀者能輕鬆走近並了解台灣。

現場三太子的設置吸引了不少民眾的目光，攤位活動包括文化觀光諮詢、台灣小吃試吃、珍珠奶茶製作、威士忌品嚐及彩繪台灣圖騰等，增加了與參觀者之間的互動。當地僑民還提供書法服務，為參觀者書寫中譯姓名書籤，吸引眾多人潮排隊索取，加深對於台灣的好奇心。

旅展 珍珠奶茶 阿根廷

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