宋隆泉台灣民主攝影展大阪開幕 日議員觀後感觸多

攝影家宋隆泉記錄台灣民主運動的「台灣的自由風景攝影展」昨天在日本大阪開幕。眾議員和田有一朗表示，想對照片中的人物表達敬意，日台是共享國家利益的夥伴，希望今後也攜手同行。

正在大阪市中央公會堂展出的「台灣的自由風景」攝影展由日本信賴台灣之友會、日本台灣後援會舉辦、由Hello Taiwan策進會協辦。昨天的開幕式上可看到現場有總統賴清德、副總統蕭美琴、行政院長卓榮泰贈送祝賀展覽成功的花禮。

這項展覽是宋隆泉攝影45年的生命縮影，記錄台灣民主運動的最危險、最風聲鶴唳時期的民主先驅勇敢付出所形成的台灣自由風景。展覽包括「民主運動」、「大地之歌」與「勇氣的人」三部曲。

「民主運動」紀錄自1986年5月19日反戒嚴抗蔣家綠色行動、農民運動、工人運動、環保運動、台灣獨立運動、新國家運動，到1989年5月19日行動思想家鄭南榕自焚殉道出殯，以及草根運動者詹益樺於總統府前自焚殉道。

「大地之歌」紀錄台灣美麗的風土民俗，有宋隆泉家鄉蘇澳的漁港風情、台灣歌仔戲發展紀錄、北港牛墟買賣寫實、921大地震浩劫等。

「勇氣的人」則寫真了宋隆泉敬愛的人，包括政治家謝長廷、藝術家王文志、歷史家張炎憲、革命家史明、民主女總統（前總統）蔡英文、鄭南榕。

對台灣相當友好的日本眾議員和田有一朗表示，看得出照片裡的人物為了爭取台灣的自由民主都很拼命，他相信宋隆泉是冒著生命危險在進行記錄工作。看到這黑白照片內心感觸良多，因為自己在1985年還是大學生時，首次訪台，當時台灣還是戒嚴時期，自己借住友人住處，雖然在家可批評政治，但出了門就不行。

和田表示，「因為先人努力度過了黑暗的時期,才有現今的台灣，所以我想對照片裡的人物表達敬意。日本與台灣是共享國益的夥伴，希望今後也攜手同行。」

日本參議員東徹表示，「透過此攝影展看到許多訴說著台灣民主化過程的珍貴照片。台日關係的重要性不言而喻，守護台海以及台灣的穩定攸關日本的和平，期許台日今後也齊心合作。」

日本參議員梅村美穗表示，「大學時期到台灣師範大學短期研習中文，適逢前總統陳水扁競選期間，有幸見證台灣民主及公民政治參與的活力。尤其現在國際情勢映照出一些對國家安全保障與民主主義的威脅，此展每張照片正好提醒世人自由民主等人權價值的可貴。」

國策顧問、日本台灣後援會會長陳天隆對媒體表示，1979年美麗島事件發生後，台灣民主運動興起，1986年9月28日民進黨成立，是台灣民主運動重要里程碑。今年適逢民進黨成立38週年，於是選在此時舉辦此展。

陳天隆進一步說，他印象最深刻的是與鄭南榕相關的照片，因為有鄭南榕等民主前輩的努力，才能爭取到民主、自由、人權，也才有今天的台灣。他們的努力與辛勞，藉由照片留給後世的人，同時也讓旅居海外僑胞和日本友人更加了解台灣的民主得來不易。

社會派娛樂劇團櫻人企劃代表（負責人）馬場櫻表示，2017年第一次訪台時知道鄭南榕的存在，自己身為日本人卻不知台灣民主化的歷史，內心深感愧。觀賞此攝影展後，認為宋隆泉的照片是歷史的見證，也是事實的紀錄。

出席開幕式的嘉賓還包括眾議員美延映夫、柳本顯、森山浩行；參議員東徹、高木佳保里。駐大阪辦事處副參事劉拓、大阪府議會日華親善議員聯盟會長杉江友、日華親善議員聯盟前會長永野孝男、日本李登輝之友副會長辻井正房及多位市長、關西地區友台人士、僑胞等近200人。

攝影展在展出前，就獲得日本朝日新聞、產經新聞報導。朝日新聞指出，宋隆泉身為攝影家，參與在國民黨獨裁統治戒嚴時期鄭南榕所創刊、發行的週刊雜誌「自由時代」的報導，持續拍攝台灣各地發生的民主運動、受當局打壓仍參加民主運動的民眾。

這項展覽的展期到10月2日。展場中也介紹宋隆泉自1986年代起用照相機積極參與台灣民主運動，紀錄了自1986年5月19日取消戒嚴、綠色行動、台灣228大屠殺平反運動、台灣應該獨立運動、台灣國會全面改選運動、台灣新國家運動、農民運動、工人運動、婦女救援、原住民權利運動、學生運動等。