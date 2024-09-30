颱風山陀兒重創菲律賓巴丹群島 當地停電通訊中斷

「麥教授去找鄧不利多校長了......。」著名英國演員瑪姬史密斯女爵士（Dame Maggie Smith）9月27日於倫敦去世，享壽89歲。瑪姬史密斯的女演員生涯超過70年，從劇場舞台到小螢幕乃至大銀幕，瑪姬史密斯留下60多齣電影和70多部戲劇作品，是英國最多產的演員之一，而她最為全球觀眾所熟悉的形象，是《哈利波特》系列電影中的麥教授一角，以及影集《唐頓莊園》伯爵母親。表面嚴肅卻時常有幽默之語、即使受疾病所苦仍專注演出，這便是世人所記得的瑪姬史密斯，銀幕上最具代表性的英國演員形象。

2024-09-30 10:06