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颱風山陀兒重創菲律賓巴丹群島 當地停電通訊中斷

中央社／ 馬尼拉30日綜合外電報導

菲律賓氣象局和官員表示，颱風山陀兒今天重創菲律賓最北端巴丹群島，該群島位於台灣附近，強風造成當地停電和通訊服務中斷。

法新社報導，颱風山陀兒今天接近中午時從巴丹群島（Batanes）的薩布丹島（Sabtang）附近經過，最大平均風速為每小時170公里，陣風風速高達每小時215公里。

菲律賓氣象局（PAGASA）最新發布資訊指出，颱風帶來的強風可能對巴丹群島省造成「顯著至嚴重衝擊」；該省約有2萬人口。

位於馬尼拉的DZBB廣播電台透過衛星電話連繫到巴丹群島省省長凱柯（Marilou Cayco），她表示颱風山陀兒昨夜開始侵襲當地，當局已疏散27個家庭。

凱柯提到「風勢如此猛烈，就像地震一樣」，還指「許多」房屋受損，屋頂板甚至被強風捲至空中。

她說「人們紛紛尋求協助，但我們不能出去」，因為戶外太危險。

巴丹群島一位高階警官正在呂宋島（Luzon），此人表示強風切斷當地電力和通訊服務前，尚未接獲傷亡通報。

這名警官也告訴法新社，颱風來襲不久前已「預防性疏散」巴丹群島居民。

目前無法透過一般電話服務聯絡到巴丹群島省警方及救災官員。

氣象局 菲律賓 颱風

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