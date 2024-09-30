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SpaceX太空船抵國際太空站 明年接回2名滯留太空人

中央社／ 華盛頓29日綜合外電報導
SpaceX的太空船已順利和國際太空站對接。（NASA via AP） 美聯社
SpaceX的太空船已順利和國際太空站對接。（NASA via AP） 美聯社

根據直播影像畫面，美國太空探索科技公司（SpaceX）的太空船今天已順利和國際太空站對接，預計明年2月將2名滯留國際太空站（International Space Station）的太空人載回地球。

法新社報導，SpaceX的獵鷹9號（Falcon 9）火箭28日下午1時17分從佛州卡納維爾角（Cape Canaveral）發射升空。太空船上的Crew-9任務團隊於今天下午5時30分和國際太空站取得聯繫。

太空船和國際太空站對接完成後，美國國家航空暨太空總署（NASA）太空人赫格（Nick Hague）和俄羅斯太空人戈布諾夫（Alexander Gorbunov）於晚間7時後不久進入太空站，受到站內同僚的熱烈歡迎。

國際太空站指揮官威廉斯（Suni Williams）說：「我僅向乘龍太空船（Crew Dragon）自由號（Freedom）的新夥伴表達歡迎之意。」威廉斯是滯留太空站的2名太空人之一。

「歡迎亞力克斯（Alex）來到國際太空站，還有尼克，（Nick），歡迎你回家。」

赫格和戈布諾夫明年2月從國際太空站返回地球時，將帶回太空人魏勒摩爾（Butch Wilmore）和威廉斯。

由於波音公司（Boeing）太空船「星際飛機」（Starliner）出問題，魏勒摩爾和威廉斯在國際太空站的停留時間被迫延長好幾個月。

新開發的「星際飛機」6月進行首次載人飛行，將魏勒摩爾和威廉斯送往國際太空站，兩人原本預定停留8天，但在「星際飛機」推進系統出問題後，NASA被迫改變計畫。

億萬富豪馬斯克（Elon Musk）旗下SpaceX的太空船每6個月都會定期前往國際太空站，協助站內太空人輪調。

Crew-9團隊原訂8月中出發，卻因故延至9月底，NASA專家因此有更多時間評估「星際飛機」的可靠度，並決定處置方式。

赫格和戈布諾夫將在國際太空站停留約5個月，而原本預定只待8天的魏勒摩爾和威廉斯則會停留8個月。

Crew-9團隊待在國際太空站期間，將進行約200種科學實驗。

NASA 團隊 太空人

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