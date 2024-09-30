尼泊爾洪災增至192死 土石流灌入高速公路多人遭活埋

喜馬拉雅山國度尼泊爾季風豪雨釀成洪災，至今累計已192人喪生。洪水消退後，搜救人員今天在首都加德滿都遭毀壞的屋舍中遍尋，盼能救出生還者。

法新社報導，儘管南亞每年6至9月的季風季各地常出現致命洪水和土石流，但專家表示，氣候變遷正使得情況更加嚴重。

加德滿都（Kathmandu）一帶遭遇20多年來最嚴重豪雨後，整片地區泡在水中。由於土石流切斷公路，導致加德滿都與尼泊爾其他地區間的交通一度中斷。

尼泊爾內政部發言人狄瓦里（Rishi Ram Tiwari）告訴法新社：「已有192人通報死亡，另有31人失蹤。我們現在全力進行搜救，包括針對被困在高速公路上的人。」

尼泊爾警方發言人卡齊（Dan Bahadur Karki）對法新社表示，加德滿都南方的一條高速公路上爆發土石流衝入車輛，造成至少35人被活埋。

總部設於加德滿都的智庫「國際山區整合發展中心」（International Centre for Integrated MountainDevelopment，ICIMOD）指出，貫穿加德滿都的巴格馬蒂河（Bagmati River）周遭被雜亂無章的都市化侵入，加重了災情。

尼泊爾軍方表示，已有4000多人獲救，軍方出動直升機、快艇和橡皮筏將受困民眾帶往安全地點。

尼泊爾氣象局表示，初步資料顯示，截至28日上午，有14個縣的氣象站測到24小時內累積降雨量破歷史紀錄。

加德滿都機場的1個監測站則記錄到累積降雨量達240毫米，是2002年以來的最高紀錄。