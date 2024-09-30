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2太空人被困宇宙 NASA派SpaceX解困

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導

【台灣醒報記者呂翔禾綜合報導】

太空人有望回地球了！NASA於29日發射SpaceX太空船前往國際太空站，解救因安全問題無法在任務結束返回地球的兩位太空人。由於波音製造的太空艙有安全問題，2位美國太空人威廉絲與威爾默曾經被迫多滯留太空站半年，預計要在2025年2月才會搭乘SpaceX太空船返回地球。

太空艙有飛安疑慮

根據《半島電視台》報導，NASA派美國太空人海亞與俄羅斯太空員格本諾夫從佛羅里達升空，將前往國際太空站「營救」被困太空的威廉絲與威爾默。原定要一起出任務的另兩外太空人卡德曼與威爾森，因為要讓威廉絲與威爾默回來，因此將座位留給2位太空人。

威廉絲與威爾默原本在6月5日從地球起飛，要在6月13日回到地球，但因為波音製造的史塔林納太空艙有安全問題，28個推進器有4個無法運作。在太空任務需要精密計算的前提下，決定讓2位太空人繼續留在太空站，並透過未來的太空任務交接，才返回地球。

明年2月回國

2人將於2025年2月與海亞與格本諾夫一起返回地球，在這段時間內將協助海亞2人的太空任務，包括2百個科研調查任務，如測試植物在太空生長的效果、血栓研究等。

CNN》提到，波音公司除了太空船出包，近年來飛安問題也不斷，國家安全運輸局近日甚至指出波音最新的737機型也有安全疑慮，盼波音公司儘速改善。波音在2018年10月與2019年3月的兩次嚴重飛安意外，共造成346人罹難，也讓波音許多機型的飛機停飛。

航太面臨對手競爭

在航空業上，法國、中國與巴西都是波音的競爭對手，太空業也面臨SpaceX的競爭壓力。作為航太界的大公司，外界對於波音未來如何改善安全問題仍相當關注。

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太空人 威爾 波音

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