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劃時代進展！英國率先成為第一個終止燃煤發電的G7國家

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
最後一座位於英格蘭中部的燃煤電廠 Ratcliffe-on-Soar 將於今天（周一）關閉。路透
最後一座位於英格蘭中部的燃煤電廠 Ratcliffe-on-Soar 將於今天（周一）關閉。路透

英國將成為七大工業國（G7）中頭一個終止燃煤發電的國家，最後一座位於英格蘭中部的電廠將於今天（周一）關閉，為英國超過140年燃煤發電的歷史畫下句點。

早在2015年，英國便宣布計劃接下來十年內關閉燃煤電廠，以利達成氣候目標。當年，英國尚有近30%的電力來自燃煤發電，但這一比率去年已降至僅有1%多。

「脫煤者聯盟」（PPCA）秘書處負責人史科魯普斯卡（Julia Skorupska）說：「英國已經證明，以前所未有的速度淘汰燃煤發電是可能的。」

燃煤發電減少，有助於降低英國的溫室氣體排放，自1990年以來，英國的溫室氣體排放量已減少一半以上。

英國設定了到2050年達到淨零排放的目標，並計劃在2030年前電力事業去碳化，欲達此目標需要快速擴大採用風能和太陽能等再生能源。

能源大臣尚克斯發布新聞稿說：「燃煤的時代或許正要結束，但我國創造優質能源工作的新時代才剛剛開始。」

能源排放約占溫室氣體總排放量3/4，科學家表示，必須限制使用化石燃料才能達到巴黎氣候協議所設定的目標。

今年4月，G7同意在2030年至2034年汰除燃煤發電，但給予依賴燃煤的經濟體一點緩衝，此舉引來環保團體批評。

全球能源監測（Global Energy Monitor）研究分析師謝爾（Christine Shearer）表示，「要確保2035年的目標得以實現並提前至2030年，還有很多工作要做，特別是在日本、美國和德國」。

燃煤發電仍占德國電力超過25%，日本則超過30%。相較之下，台灣去年為止燃煤占總發電量仍高達42.2%。

日本 英國

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