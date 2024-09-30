波蘭扎布沃西 英雜誌《Time Out》收錄為世界酷社區

波蘭克拉科夫市（Kraków）的扎布沃西被英國《Time Out》雜誌評為「世界上最酷的社區」之一。該地區名字是「泥濘之外」的意思，過去是一個工業區，現在成為具有文化、歷史、豐富建築與餐飲的繁榮社群所在地。

《Time Out》在其最新的年度世界上最酷街區名單中收錄了38個地方。法國馬賽（Marseille）山上聖母堂（Notre-Dame-du-Mont）為榜首，其次是卡薩布蘭加（Casablanca）的Mers Sulta和峇里島的Pererenan。波蘭的扎布沃西（Zabłocie）在名單上排名第11位。

扎布沃西位於維斯杜拉河（Vistula）右岸。形狀類似長方形，其大小與克拉科夫老城區域相似。在19世紀和20世紀，扎布沃西成為一個工業區，為製造、加工和運輸等行業。該區域曾是工廠、倉庫和貨運鐵路的中心地帶。

第二次世界大戰德軍納粹佔領波蘭期間，此地區更因奧斯卡電影「辛德勒的名單」，拯救猶太人的事蹟而聞名於世。該地區重建的核心，其中一個是由奧斯卡·辛德勒（Oskar Schindler）經營的前琺琅廠所在地。另一個是克拉科夫當代藝術博物館（MOCAK）在2011年後開業，是波蘭最重要的當代藝術畫廊之一。

辛德勒工廠博物館是這一轉型的標誌之一，它提醒人們不要忘記那段黑暗歷史，同時也為後代提供一個學習和反思的空間。扎布沃西如今成為克拉科夫的一個文化地標，象徵著歷史和現代的再生力量。

《Time Out》寫道：「烘焙咖啡店、精釀啤酒空間和有機器人服務員的拉麵廚房都開店了。豐富的住宅建築文化，與住宅、酒吧和餐館，都呈現一股後工業化空間。」