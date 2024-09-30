波蘭標誌性畫作現身Lady Gaga新專輯封面

波蘭媒體報導，美國流行音樂巨星Lady Gaga的新專輯封面上有波蘭著名的宮廷小丑著名畫作；此畫表現的是對波蘭貴族和政客在面對國家衰落的不作為和自滿所展現的失落，代表了一種對國家命運的憂思與批判。

根據波蘭筆記（Note From Poland）26日報導，LadyGaga的新專輯Harlequin封面上有波蘭著名的斯坦奇克（Stańczyk）波蘭宮廷小丑的著名畫作。雖然專輯封面以歌手站在淋浴間為特色，但眼尖的粉絲還是立刻一眼認出來此畫。

斯坦奇克是一名在16世紀波蘭宮廷中受人敬重的宮廷弄臣，以智慧和幽默著稱，在波蘭的歷史與文學中與有象徵意義，此畫他所表顯的情緒，是對波蘭貴族和政客在面對國家衰落的不作為和自滿所展現的失落，代表了一種對國家命運的憂思與批判。

它是由波蘭著名畫家馬泰伊科（Jan Matejko）於1862年創作的一幅油畫。

當時的波蘭已經被普魯士、奧地利、俄羅斯占領，畫作的背景是正在舉行宴會的宮廷，斯坦奇克身穿傳統紅色宮廷小丑服，孤獨地坐在宮廷的一個房間裡，神情凝重，陷入深思。他的表情顯得既悲傷又憂鬱，與宮廷內的歡樂氛圍成鮮明對比。

在18世紀和19世紀，他成為波蘭文學和藝術中一個流行和神話化的人物，經常被用作智慧和愛國主義的象徵。

馬泰伊科的小丑畫作是波蘭的標誌性形象，於1924年被華沙國家博物館收購。在第二次世界大戰中被納粹德國掠奪後，它後來被歸還給波蘭。

華沙國家博物館指出，斯坦奇克的畫作將很快離開波蘭，借給巴黎的羅浮宮，在那裡它將成為名為「傻瓜人物」展覽的一部分。