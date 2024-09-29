日本東京旅展 台灣館獲旅遊愛好者票選準優勝獎

日本最大旅遊展Tourism EXPO Japan 2024（TEJ）今天落幕，台灣館因攤位熱閙、精彩有魅力、各地旅遊情報多、工作人員說明仔細親切，獲得旅遊愛好者票選為準優勝（相當第二名）獎項。

TEJ日本旅展26日在東京國際展示場開幕，來自約80個國家與地區、日本各地等逾1200家廠商參與，一共舉辦4天，前兩天僅開放旅遊相關人士、媒體等關係者入場，後兩天則開放一般民眾入場。每年根據旅行關係者、旅遊愛好者，分別進行票選。

審查基準有5項，包括場館設計的創意性及是否有充滿魅力的演出、工作人員的服務態度與品質、讓人印象深刻的活動內容、訪問場館前後對該國、地區、團體、企業的印象有否改變，以及場館是否與大會的永續概念相符。

交通部觀光署東京辦事處主任鄭憶萍代表領獎並表示，TEJ旅展是日本最大的旅遊展，台灣代表團今年主題是「旅行，是一次與新價值觀的邂逅」。台灣主館由旅行社、飯店業、休閒農場等進駐，連同鄰近的基隆市、宜蘭縣、新竹縣、新竹市、南投縣、台南市、苗栗縣、阿里山國家風景區管理處，以及國籍航空華航、長榮、星宇、虎航等，加起來總共有66個攤位，是有史以來規模最大的一次，參加的業者、表演團體、工作人員，也將近200人，今年繼去年之後再度榮獲該獎項，是台灣全體所有參加人員的努力和功勞。

觀光署東京辦事處表示，有一名來自神奈川縣的橋口小姐表示，她已經去過台灣6次，下個月還要和朋友再去高雄、台中等地。她說，台灣有懷舊感、美食好吃，很符合日本人口味，台灣人也很親切，遺憾的是，「遊台灣金福氣」參加3次都沒中獎。台灣館工作人員告知，從10月1日起重遊客有2次抽獎機會，中獎率加倍，讓她非常高興和期待。

今年觀光署延續去年「嗶嗶嗶嗶！台灣！」主軸，搭配「你想體驗的事物都在這裡」為主題，本次旅展呈現台灣北、中、南、東各地不同的景點及活動，工作人員熱情親切，如同代言人妻夫木聰所述，台灣是一個能夠安心、可以放鬆旅遊、療癒「放心欲」的地方。

今年適逢日本年末年始最大9連休新年假期，觀光署抓緊日本海外旅遊旺季，陸續祭出高鐵買一送一、曾參加過「遊台灣金福氣」新台幣5000元消費金活動的自由行重遊客，加碼有2次抽獎機會等。

另外，針對團客獎助自10月起也放寬長天數申請門檻、提高獎助金額等措施；與日本旅行業協會（JATA）邀集旗下10多家旅行社，辦理千人放天燈活動、配合旅展推出「TEJ 台灣Tour」促銷，鼓勵日本旅行團前往東台灣、中南台灣旅遊，也會繼續透過廣告、旅遊節目合作、戶外推廣活動等方式，期待透過波段式宣傳促銷，創造台灣觀光話題，衝刺日本旅客赴台目標。