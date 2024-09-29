尼泊爾連日豪雨釀災…129死、62人失蹤 當局下令學校停課3天
位於喜馬拉雅山脈的尼泊爾連降兩天豪雨引發土石流和洪水災情，導致129人死亡、62人失蹤，尼國官員今天表示，當局決定讓各級學校停課3天。
路透社報導，尼泊爾首都加德滿都（Kathmandu）遭受洪患而有37人喪命，當地的交通與日常作息都陷入停擺。
尼泊爾教育部發言人告訴路透社：「我們請有關單位讓受災地區的學校停課3天。」
專家指出，加德滿都的若干區域通報降雨量多達322.2毫米，致使當地主要河川巴格馬蒂河（BagmatiRiver）水位上漲2.2公尺，超過警戒線。
電視畫面顯示，通往加德滿都的主要道路上，有兩輛巴士被土石流滅頂，搜救人員在現場用尖頭鋤及鐵鏟清除泥濘，並尋獲16名乘客的遺體。
當地氣象官員將近日暴雨歸咎於孟加拉灣（Bay of Bengal）上空低壓系統，國際山區整合發展中心（ICIMOD）氣候科學家則說，毫無規劃的開發加劇了尼泊爾的氣候變遷風險。
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