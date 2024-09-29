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台灣美食巡迴抵英 呈現多元文化經典味道

中央社／ 倫敦29日專電

中華民國僑務委員會主辦的台灣國際美食巡迴講座昨天抵達英國，端出左宗棠雞、梅汁番茄等多道台灣經典好菜，最後主廚還驚喜送上鳳梨酥作為甜點收尾，讓現場民眾大飽口福。

28日的美食講座由駐英國代表處僑務組與當地僑校「華園中文學校」合作舉辦。兩位主廚張克勤與路凱源負責午宴，設計6道好菜，包括黃金泡菜、梅汁番茄、左宗棠雞、台式油飯、三杯塔香野菇與三角起司脆奶。

兩位主廚以「三杯塔香野菇」與「左宗棠雞」作為示範菜，除了教學傳授料理小撇步，還詳細解釋兩道菜的緣起，讓觀眾品嚐佳餚的同時，對台灣美食背後文化也有更深入的了解。

張克勤指出，台灣為多元文化融合的社會，因此他特別在菜單中結合不同風味的料理，希望透過美食，讓大家更了解台灣文化。

僑務組組長陳世池表示，政府從很久以前就了解台灣美食的影響力，希望將台灣美食推向國際。他與現場參加者分享，台灣常說「好東西跟好朋友分享」，希望透過這個場合，帶給大家愉快的感受。

料理 美食 英國

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