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南韓政府擬設醫療人力推算機構 依業別組委員會、盼反映醫界意見

中央社／ 首爾29日專電
為調解與醫界之間對未來醫療人力需求預估的意見差異，南韓政府規劃新設專門分析醫療人力需求機構，依業別組成委員會，各委員會至少包括10到15名醫界專家，反映醫界意見。情境示意圖。圖／Ingimage
為調解與醫界之間對未來醫療人力需求預估的意見差異，南韓政府規劃新設專門分析醫療人力需求機構，依業別組成委員會，各委員會至少包括10到15名醫界專家，反映醫界意見。情境示意圖。圖／Ingimage

為調解與醫界之間對未來醫療人力需求預估的意見差異，南韓政府規劃新設專門分析醫療人力需求機構，依業別組成委員會，各委員會至少包括10到15名醫界專家，反映醫界意見。

韓聯社引述南韓總統辦公室高層報導，醫療改革特別委員會已就新設機構方針與營運計畫完成審議，未來關於醫生員額等醫界人力需求問題都將交由該機構討論。

該機構依規畫將分為護理人員、醫生、牙科醫生、韓醫生等委員會，各委員會組成人員包括10到15名專家。半數以上的與會專家人選預計交由醫生團體等相關民間團體推薦，以期反映更多業界意見。

官員表示，決定新設機構是因為醫療界一直要求在醫生人數相關政策上反映醫生立場，包括近期因醫學院增招引發的反彈，未來都可以透過該機構進行有科學根據且合理的討論，「不會一直糾結於2000這個數字」。

南韓政府今年初宣布2025學年度起每年增招2000名醫學生，引發醫界反彈，多數住院醫生罷工，反對政府以增招醫學生的方式獲取廉價勞動力，並主張增招學生可能導致教學品質低落、危及患者權益。

醫生團體認為政府計算未來醫療人力需求的方式不符現實，要求完全撤回政策，但卻未能依政府要求提出足以代表整體業界的意見，雙方至今仍僵持不下。

人力 南韓 醫學院 醫生

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