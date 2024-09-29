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Show Me Taiwan超成功 加拿大熱門旅遊地首選台北

中央社／ 溫哥華28日專電

總部位於加拿大蒙特婁的旅遊公司FlightHub公布旅遊趨勢調查結果，加拿大人選擇的旅遊目的地中，台北最受歡迎，同比增長率高達88%。觀光署表示，Show Me Taiwan的品牌行銷大獲成功，台灣已在加拿大人旅遊必去的清單上。

FlightHub是根據2023年最後一個季度和2024年第一個季度的客戶預訂機票數據，分析出旅客外遊趨勢，公布了最新「熱門旅遊目的地和旅行趨勢」榜單，台北位居榜首。

報告稱：「在所有目的地中，台北的增長最為顯著，同比高達88%，令人印象深刻。突顯了台北人氣不斷上升，成為旅行者必遊清單上的新興選擇。」

觀光署駐舊金山辦事處主任李思賢對此消息感到振奮，稱「數據證明了過去一年『Show Me Taiwan』的推廣活動獲得熱烈回響，觸動喜愛冒險和文化探索的加拿大旅客之心，他們很樂意買張飛往台北的機票體驗台灣。」

協助觀光署打造「Show Me Taiwan」品牌的承辦廠商紫色多媒體公司（Purple Media Co.）是令加拿大人愛上台灣的重要推手，它與觀光署合作的「Show MeTaiwan」計劃也榮獲2024年國際設計界大獎-繆思設計獎（MUSE Design Awards）的整合行銷金獎。

摘得桂冠的獨特處在於多元的創意構思。其活動設計從不熟悉台灣的加拿大人角度出發，邀請旅者說故事，透過網路「秀」出他所認識的迷人台灣，強調每個旅者的獨特台灣經歷。展場攤位則充滿了文創和環保意念，例如選用回收瓦楞紙板，設計出野柳女王頭和蓮池潭龍虎塔等景點，呈現台灣從北至南的豐富特色，將生態旅遊、永續觀光的亮點巧妙發揮。

紫色多媒體公司專案主任蔡宥澂對中央社說：「很高興用創新手法向世界展示台灣，也相信所有人造訪台灣後都會有難忘的記憶。」

李思賢說，紫色多媒體代表加拿大企業參賽，以台灣觀光為主題拿下了設計大獎，又是一次台加合作的完美典範。

加拿大 觀光署

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