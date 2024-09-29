台灣山海圳綠道與加拿大布魯斯步道 友誼步道揭牌

台灣山海圳國家綠道2022年12月與加拿大布魯斯步道締結「友誼步道」，台灣農業部林業保育署及千里步道協會今天特別組團來到加拿大安大略省伯靈頓（Burlington）市，與布魯斯步道協會在布魯斯步道起始處，舉行揭牌儀式。

布魯斯步道（Bruce Trail）是加拿大最古老和最長的步道，南起尼加拉懸崖（Niagara Escarpment），北至托伯莫里（Tobermory），全長890公里，加上400多公里的輔助步道，被聯合國教科文組織列為世界生物圈保護區。

布魯斯步道協會（Bruce Trail Conservancy）執行長麥唐納（Michael McDonald）致詞歡迎台灣代表團及駐多倫多辦事處長陳錦玲及同仁遠道而來參加揭牌儀式。他表示，透過締結友誼步道，可連結雙方人民，增加交流。布魯斯步道完全由民間負責維護及保育，期盼透過合作，相互學習自然保育之道。

陳錦玲應邀致詞表示，加拿大政府2022年公布印太戰略，將台灣列為加國在印太地區重要夥伴，雙邊人民連結愈趨緊密；友誼步道的締結，不僅象徵雙邊關係深化，也有助雙方在自然保育、觀光及原住民文化方面持續交流。

陳錦玲並說明，台灣有超過280座3000公尺以上的高山，是健行登山愛好者的最佳探訪地；她竭誠邀請在場的加拿大友人赴台親身體驗。

林業保育署代表黃信富科長特別帶來以台灣本土相思樹等樹種木材製成的登山杖，致贈給麥唐納及布魯斯步道俱樂部，紀念雙方友誼。台灣千里步道協會執行長周聖心、布魯斯步道俱樂部副會長伊蓮娜及當地登山健行愛好者約50人出席揭牌儀式。

台灣山海圳國家綠道從台江國家公園出發，途經嘉南大圳、烏山頭水庫、曾文水庫，再沿曾文溪，經阿里山抵達玉山，全長177公里，串連台江、西拉雅、鄒族等三大族群文化圈，並包含5種氣候帶林相及4種水域等多元生態圈，是一條承載台灣歷史、自然及族群文化的國家級綠道。