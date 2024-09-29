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泰國「彈跳豬」紅到美國 德州拿來宣傳兒童安全

中央社／ 華盛頓28日專電
9月18日在泰國春武里府拍攝的侏儒河馬寶寶。新華社
9月18日在泰國春武里府拍攝的侏儒河馬寶寶。新華社

泰國侏儒河馬「彈跳豬」表情呆萌又自帶粉紅肌，暴走任性的脾氣讓她成為繼BLACKPINK團員Lisa後，又一爆紅的泰籍巨星。德州運輸局日前推出以她為主角的圖文強調兒童安全，吸引近4萬名網友按讚，是平日推文的千倍。

兩個月大的「彈跳豬」（Moo Deng）現居泰國東部春武里府綠山動物園，平日吃飯、睡覺，不愛洗澡，激動時耳朵高速顫動，還會咬飼養員膝蓋。時而彈跳時而驚恐的表情包掀起全球熱潮，社群網站不時可見她短筒狀的身影。

美國德州運輸局（Texas Department ofTransportation）23日在臉書貼出飼養員把彈跳豬朝兒童安全座椅抱去的合成照片，上寫「所有8歲以下的兒童都必須坐在兒童安全座椅上。

「就算他們像彈跳豬一樣好動又調皮，也要確保正確地繫好他們的安全帶」。

這篇臉書文吸引家長嚴肅討論座椅規格外，也有千名粉絲前來留言。帕拉克坎（Rebecca Parlakian）就說，「這就是我們想要從德州運輸局看到的內容！再來更多彈跳豬」！

另有在印尼雅加達的民眾喊「小編加薪」！說自己既不是駕駛也不是家長，但竟然被這則廣告打動，彈跳豬真的是當下焦點。數位泰國網友表示感謝大家熱愛彈跳豬，「她整天跳成那樣，誰可以讓她乖乖坐兒童座椅」？

民眾瘋彈跳豬卻帶來亂象，泰國媒體日前報導，部分遊客為了引起她的注意或叫她起床，還扔香蕉及貝殼。綠山動物園14日宣布，週末只讓彈跳豬見客5分鐘。

園長納隆威（Narongwit Chodchoi）敦促遊客不要向彈跳豬扔東西，還說園方已加裝監視器，會考慮對不合作的人士採取法律行動。

根據國際自然保育聯盟瀕危物種紅色名錄，侏儒河馬是瀕臨滅絕的物種。截至2015年，成年侏儒河馬僅剩約2000至2500隻。

侏儒河馬基金會（Pygmy Hippo Foundation）指出，侏儒河馬遭到獵捕，棲息地也被破壞，整體數量持續下降。侏儒河馬體型比普通河馬小，主要分布於西非國家如賴比瑞亞、獅子山共和國、幾內亞及象牙海岸。

台北市立動物園及高雄壽山動物園都有侏儒河馬。根據兩園區的網頁，一般河馬是國字臉，侏儒河馬是圓臉，兩眼在頭部兩側、腳趾分得較開。

侏儒河馬活動範圍不像河馬那麼靠水，可以生存在較乾燥的地方，白天睡覺，晚上在森林裡覓食，遇到危險的時候會躲進水中，或是藏在河邊的樹洞或洞穴裡。通常單獨或成對活動，也會成小群活動。

德州 河馬 泰國 社群

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