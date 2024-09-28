尼泊爾暴雨成災 全國至少59死44失蹤
尼泊爾警方今天表示，暴雨引發洪水與土石流，造成全國至少59人死亡，救難隊還在尋找44名失蹤者的下落。
法新社報導，尼泊爾大片國土自昨天起淹水，促使災害管理當局警告，多條河流恐出現瞬間洪水。
尼泊爾警方發言人卡齊（Dan Bahadur Karki）告訴法新社：「目前為止已有59死、36傷、44人失蹤。」
卡齊還說，當局接獲逾200起洪水與土石流通報，死亡人數有可能進一步增加。
尼泊爾首都加德滿都周邊區域數條河流決堤，淹沒鄰近房舍。
南亞在6至9月雨季期間，經常發生豪雨相關災害。但專家表示，氣候變遷導致災害發生頻率與嚴重度增加。
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