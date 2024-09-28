埃及南部大規模腸胃疾病 居民擔憂水污染與霍亂

埃及南部亞斯文省過去數日有600多人罹患腸胃道疾病，5人死於相關併發症。恐慌情緒在當地蔓延，居民擔憂是水污染且可能導致霍亂，因此停止飲用自來水改喝瓶裝水。

埃及媒體「金字塔報」（Al Ahram）報導，埃及南部的旅遊大省亞斯文（Aswan）自9月11日以來，已有超過600人因疑似腸胃道疾病症狀到醫院就診，其中多數人出現包括腹瀉和嘔吐等，已有5名患者在院中死亡，但尚未完全證實死亡是否與此疫情直接相關。

衛生和人口部長賈法（Khaled Abdel-Ghaffar）23日對媒體表示，在分析患者樣本後，亞斯文腸胃炎疫情主因是大腸桿菌。

賈法指出，大腸桿菌感染主因是來自受污染的水或處理不當的食物，特別是在含有糞便的污染水中，或被微生物污染的食物中。如果用這種受污染的水清洗食物，就可能會將細菌傳染給人類。

賈法補充說，患者症狀通常持續1至6天。疾病的嚴重程度取決於大腸桿菌的特定類型。多數病患只有輕微症狀，如嘔吐、發燒、腹瀉和噁心，但某些突變菌株可能會導致更嚴重的併發症。

賈法在新聞發布會說明，目前亞斯文108個水站完全符合安全規範和標準，可安全飲用，且會定期對全國各地飲用水進行隨機抽樣檢測，確保水質安全穩定。

然而，當地居民仍然持續籠罩在恐懼擔憂的情緒中，大家對於導致這些腸胃疾病背後的原因尚不清楚，只能歸因於「水質受污染」。

據「新阿拉伯報」（New Arab）記者採訪的當地居民尤塞夫（Hani Youssef）稱，聽說鄰國蘇丹因水和食物污染而爆發霍亂，已有數千人患病和數百人死亡。而亞斯文距離埃及與蘇丹的邊境只有幾公里，所以當地居民都很擔心是否也會被傳染霍亂。

埃及上一次爆發霍亂疫情是在1947年，當時造成1萬多人死亡。

尤塞夫說，他與家人現在都已停止飲用自來水，改買瓶裝水。

國家污水處理和自來水廠（HCWW）高層主管勞伊（Abdel Sabour al-Rawy）告訴「新阿拉伯報」說，已採集亞斯文自來水廠水質樣本，證明適合飲用，且自來水並非此次疫情的禍端。

亞斯文省省長卡邁爾（Ismail Kamal）日前巡視省內各村莊，並直接飲用自來水，向民眾證明不需擔憂自來水水質。

新阿拉伯報還在報導中稱，包括勞伊在內的一些政府官員抱怨並指責那些談論亞斯文疫情的人是在誇大整個事件，且會在南部旅遊季節10至11月來臨前嚇跑遊客。

人口160萬的亞斯文是埃及最熱門旅遊景點，擁有大量重要古蹟神廟和珍藏文物的博物館，還有埃及最重要的水庫，排名世界第7大的「亞斯文大壩」（Aswan High Dam）。

病毒學家尤塞夫（Rushdi Youssef）告訴「新阿拉伯報」說：「如果有多人同時染上相同疾病，這已證明存在一個重大問題。」他並呼籲當局對於人民進出亞斯文的行動應有所限制，直到為疫情找出符合科學合理的解釋。