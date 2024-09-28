梵谷名畫再遭環保人士潑湯 為抗議上次攻擊者被判刑

3名氣候環保人士今天在位於倫敦的英國國家美術館（National Gallery）將湯潑向2幅荷蘭繪畫大師梵谷的畫作。就在數小時前，2名2年前做出相同行動的環保人士被判入獄。

法新社報導，英國國家美術館表示，有人向梵谷（Vincent van Gogh）的1888年版「向日葵」（Sunflowers）和1889年版「向日葵」潑灑「湯狀物質」，有3人被捕。

環保團體「攔住石油」（Just Stop Oil）表示，之所以有人發動這場象徵「反抗標誌」的行動，是由於2名他們的支持者因為2022年10月對1888年版「向日葵」潑湯，而在今天稍早遭到判刑。

攔住石油的訴求是停止開採和燃燒石油、煤炭與天然氣。這次攻擊是他們一系列抗議活動的最新一起，他們的行動使當局態度越發強硬。

23歲的普拉瑪（Phoebe Plummer）和22歲的霍蘭德（Anna Holland）因2年前對保護這幅梵谷畫作的玻璃隔板潑灑番茄湯，而在今年7月被判刑事毀損罪有罪，兩人均不認罪。

普拉瑪今天被判2年徒刑，霍蘭德則被判刑20個月。法官赫希爾（Christopher Hehir）宣判時表示，這幅畫當時有可能遭到兩人「嚴重損壞甚至摧毀」，「湯汁有可能會滲透過玻璃」。

赫希爾還說：「妳們根本不在乎這幅畫是否受損。妳們沒有權力對『向日葵』做出這種事。」

普拉瑪和霍蘭德的支持者在倫敦南部的南華克刑事法院（Southwark Crown Court）外聚集，手持稱她們為「政治犯」的標語。

赫希爾反駁這樣的論點。他告訴普拉瑪：「妳認為妳的信念讓妳有權做任何事情。把民主社會中你們這樣的人暗示是政治犯，這既可笑、令人反感又愚蠢。」

攔住石油公布今天潑湯抗議的3名支持者身分，分別是24歲的葛林（Phil Green）、71歲的辛浦森（Ludi Simpson）和77歲的索默維爾（Mary Patricia Somerville）。

辛浦森表示：「我們將為今天的行為遭到究責，我們也將面對法律制裁。」但她反問：「那些化石燃料（企業）高層和他們收買的政客，何時才會因為他們對所有生物造成的傷害被追究責任？」