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COP29恐爆衝突？俄國善用天然氣制定能源戰略 抗衡西方氣候政策主張

中央社／ 莫斯科27日綜合外電報導
俄羅斯能源部副部長索羅金。圖／路透社
俄羅斯能源部副部長索羅金。圖／路透社

俄羅斯能源部副部長索羅金（Pavel Sorokin）今天表示，俄國將追求自身的氣候相關目標，並提出應對全球暖化的建議，作為西方氣候政策主張的另一種選擇方案。

路透社報導，索羅金的這番言論或許預示今年11月在亞塞拜然舉行的聯合國氣候變化綱要公約第29次締約方會議（COP29）上將出現衝突的可能性。

由於俄烏戰爭，俄國和西方的關係已降至數十年來的低點，雙方在許多議題上存在分歧，其中包括氣候議題。

擁有世界上最大天然氣儲量的俄國正在制定直到2050年的新能源戰略。

索羅金在一項能源會議中說：「我們會在能源策略中考慮那些不會對我們的發展潛力造成重大壓力的（氣候相關）措施，我們會鼓勵其他友好國家也這樣做。」

索羅金表示，提高能源效率在應對氣候危機方面擁有巨大潛力。他說：「在俄羅斯，我們的節能潛力為20%至30%，這是一種具建設性的減排方式，而不是在所有地方都堆滿風力發電機和太陽能板。」

「利用我們擁有的潔淨資源也是實際的措施，例如天然氣、核能，還有水力發電。」

俄國經常主張使用天然氣與應對氣候變遷的全球目標完全相容，並表示天然氣應該要成為能源使用的關鍵組成部分。

一些氣候科學家認為，主要由甲烷組成的天然氣產量不斷上升，正成為氣候變遷的最大驅動力之一，而相關產業的擴張計畫，也可能會妨礙減少溫室氣體的努力。

俄羅斯 核能 氣候變遷

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