泰北近30年來最嚴重水災 政府撥款30億泰銖助災後復原

泰北地區過去1個多月遭逢嚴重水災，泰國政府撥款30億泰銖（約新台幣29億元）協助民眾災後復原，昨天開始首波撥款給災情最嚴重的清萊府居民，預估1個多月後可以完全復原。

受到季節性暴雨襲擊加上颱風魔羯（Yagi）的影響，泰國北部多個府在8月底、9月初遭逢嚴重水患，特別是清萊府（Chiangrai）和清邁府（Chiangmai）遭受近30年來最嚴重水災，清萊和清邁共有9人因為洪災死亡、多人受傷和行蹤不明。

近2週水位逐漸消退，淹水狀況緩解，但災後復原和重建是另一大挑戰。新任總理貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）昨天再度前往災情最嚴重的清萊美賽地區（Mai Sai）探視災民，並聽取軍方以及當地政府官員簡報救災進度。

軍方報告指出當地的道路9成已經打通，居民的房屋恢復了大約65%，其他任務還包括維持災區夜間的安全以及提供醫療協助，大約再45天可以讓整個地區恢復原狀。

貝東塔也和2018年清萊睡美人洞穴救援事件野豬足球隊的隊長艾卡波（Ekapol Chantawong）會面，艾卡波表示希望政府成立一個中心，協助安撫和幫助災區的兒童。

總理府指出，政府昨天開始撥款給因災死亡民眾的家庭以及受災戶。

17日的內閣會議決定撥款30億泰銖協助遭受洪水影響的民眾，曼谷郵報（Bangkok Post）報導，內政部發言人戴蘇麗（Traisulee Taisaranakul）昨天表示，首批撥款對象是在清萊的約3600戶民眾；防災減災廳廳長猜瓦（Chaiwat Junthiraphong）表示，其中約3300戶位於清萊市中心，222戶位於美賽地區。