東京六本木藝術之夜新單元 聚焦台灣藝術驚艷日人

日本最大城市國際藝術節「六本木藝術之夜」昨晚在東京六本木開幕。今年新增聚焦特定國家與地區當代藝術家的「RAN Focus」單元，首次就選擇與文化部駐日台灣文化中心合作，邀請7組台灣藝術家參展，驚艷日本人及旅日國際人士。

六本木藝術之夜（Roppongi Art Night）本屆是第13屆，首度以「城市、藝術、未來節日」為脈絡，「RAN Picks」單元帶來6組日本國內外備受矚目的藝術家；新增設的「RAN Focus」（Ropongii Art NightFocus）單元，首選聚焦台灣。

活動於昨晚舉辦盛大開幕式，邀請駐日代表李逸洋、東京都副知事潮田勉、參展藝術家及藝術界人士出席。

六本木藝術之夜執行委員會主席、森美術館館長片岡真實表示，因為歷年都有台灣藝術家參展，所以本屆首創的RAN Focus單元，就選擇聚焦台灣，非常感謝台灣長期參與及支持六本木藝術之夜活動。

李逸洋致詞時表示，本次六本木藝術之夜是近年台灣藝術家參與日本國際藝術節最多組數的一次。參與的台灣藝術家們個個都代表台灣多元文化的創新與獨特魅力。台灣藝術家們用他們閃耀的作品，照亮東京的夜晚，令人感動。

開幕式安排台灣編舞家何曉玫的舞團MeimageDance表演舞劇「默島新樂園」，內容以傀儡高台裝置將台灣廟埕的文化等傳統元素以現代劇場語言詮釋。

有10個角色登場，上方3個傀儡架上的人偶，看似cosplay，又似布袋戲偶、廟裡的神明；台下有紅衣女、女學生、阿兵哥、陣頭等7名舞者。音樂包含「捕魚歌」日文原曲，這是台灣人熟悉的同曲調歌曲「素蘭小姐要出嫁」。

與何曉玫共同策劃「默島進行曲」的故事工廠創辦人林佳鋒對中央社表示，「這些角色在一般台灣人的心中是非常強烈的符號」，另有兩個影像是完整作品「芭比的獨白」與「擁抱的日子」，從影片可看到這故事會延續下去。

林佳鋒相信在六本木藝術夜的場域裡，這作品有傳統、現代、台灣、日本等多種元素碰撞在一起後，在日本與在台灣觀賞，確實有些許不一樣。

他說：「有日本觀眾順著我們的引導，在場內跟著3個傀儡或說3尊神明遶境，他們或許可以慢慢地體會到這可能是台灣特有文化的一部分。這是台灣廟前的藝陣形式，是對神明某種崇拜的儀式過程。今天有機會讓日本觀眾參與，相信會有很新鮮的驚豔感。」

六本木藝術之夜主辦單位精心籌辦的「台灣之夜」開幕活動，也安排西瓜姐妹「西瓜緣」表演，還有片岡真實與台灣現代文化實驗場（Ｃ-LAB）策展人吳達坤、台北白晝之夜台灣策展人陳怡潔、藝術家袁廣鳴、台灣生活美學基金會董事長彭俊亨暢談台灣藝術現況的座談會及影片上映會。

袁廣鳴說明，這次以在威尼斯雙年展台灣館展出的錄像作品「日常戰爭」參展，描述台灣日常生活中的潛在不安。此作品尚未在台灣展出。

駐日台灣文化中心主任曾鈐龍表示，近年來積極與日本指標性藝文機構洽談合作，邀請台灣藝術家來日參展，讓日本國際藝術節成為台灣文化與藝術表現的重要舞台，展現台灣當代藝術的融合與多樣性。

「焦點臺灣」(RAN Focus［Taiwan］)由森美術館與文化部駐日台灣文化中心合作，由台灣當代文化實驗場C-LAB策畫，策展人吳達坤邀請何曉玫的MeimageDance舞團、西瓜姐妹、袁廣鳴、辛綺、陳普、張方禹、蔡筱淇和吉川公野等7組台灣藝術家參展，透過裝置藝術、影像與舞台表演等形式，呈現台灣多元文化魅力。

六本木藝術之夜活動由東京都政府、公益財團法人東京都歷史文化財團東京藝術委員會、東京都港區、六本木藝術之夜執行委員會等單位主辦，活動至29日為止。