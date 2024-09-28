巴西原住民土地火災惡化 威脅兒童老人健康

根據亞馬遜環境研究所（IPAM）的調查，今年1至8月期間，大火摧毀巴西1100萬公頃土地面積，其中27%屬於原住民土地，焚燒面積較去年增加76%，嚴重威脅兒童及老人健康。

調查指出，原住民社區所有居民都能感受到火災帶來的影響，尤其是患有呼吸系統疾病的兒童和老年人。但火災的影響不僅體現在空氣污染中，火勢蔓延使進入原住民領地變得困難。火災摧毀房屋和農地，使整個社區的糧食安全處於危險之中。

原住民領袖和環保人士表示，導致原住民土地焚燒面積增加的兩個主要因素是氣候變化和農業綜合企業發展。

巴西環境部發表聲明，稱已動員3000多名消防員對抗火災，其中一半是原住民義消；巴西政府也在預算中增加巴西幣5.14億元（約新台幣29.85億元），用於在巴西各地滅火。

根據巴西國家太空研究所（Inpe）的數據，今年巴西的火災率是14年來最高，截至9月23日，全國已發生20.2 萬起火災，比去年增加98%。

根據亞馬遜環境研究所的數據，今年1至8月期間，大火在巴西燒毀1130萬公頃土地，較去年同期的520萬公頃增加117%。

在中西部馬托格羅索州皮亞拉蘇（Piaraçu）原住民部落服務的護理師桑托斯（Márcia dos Santos）表示，由於火災產生的煙霧，她已經一個多月沒能看到部落的天空，居民健康受影響，尤其是患有呼吸系統疾病的兒童和老人都感到窒息。

巴西政府宣佈一系列措施應對這場危機，增加消防員人數和租用更多飛機滅火，但到目前為止，原住民土地上的火災數量仍持續增長，導致社區生活條件惡化。

亞馬遜環境研究所科學總監阿倫卡（Ane Alencar）指出，氣候變化導致長期嚴重乾旱，就像目前影響巴西的乾旱，使塞拉多（Cerrado）等地區極易受到火勢蔓延影響，任何星星之火都足以燎原。

阿倫卡表示，原住民用火處理土地的祖傳技術由來已久，但隨著氣候變化改變土壤和濕度條件，有些焚地做可能失控。

儘管如此，阿倫卡評估絕大多數影響巴西原住民土地的火災都是在其領地外沿發生，是農業綜合企業施壓的結果。

巴西原住民聯合組織（APIB）執行協調員吐夏（Dinamam Tuxá）認為，政府應對火災的行動力不夠，需要更有效的措施遏制氣候變化，永久性懲罰非法縱火的罪犯。