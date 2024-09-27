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全球首個二氧化碳儲存服務 即將在挪威啟用

中央社／ 挪威厄於加倫26日綜合外電報導

挪威今天啟用通往一個巨大海底二氧化碳儲存庫的閘門，這是啟動這項設施的關鍵一步。營運商表示，這將是全球首個提供二氧化碳運輸和儲存的商業服務。

法新社報導，「北極光」（Northern Lights）計畫將把在歐洲工廠煙囪捕捉到的二氧化碳排放，注入海底的地下儲集層，這項計畫的目標是避免碳排進入大氣，從而協助減緩氣候變遷。

隨著北海（North Sea）岸邊的碼頭正式啟用，今天標誌著厄於加倫島（Oygarden）的重要里程碑。這座設施設有12個閃亮的儲存槽，矗立於天空下，儲存槽周圍環繞著錯綜複雜的管線，其中一條延伸進入北海。

液態二氧化碳將在這裡透過船隻運輸。從儲存槽開始，二氧化碳通過長達110公里的管線後，將被注入海底約2.6公里深處永久儲存。

這項設施由挪威石油巨頭Equinor、英荷殼牌（Shell）和法國道達爾能源（TotalEnergies）的合資企業建造，預計明年開始接收首批二氧化碳。

設施的初始儲存容量為每年150萬噸二氧化碳，如果需求足夠，將在第2階段提升至500萬噸。

極光合資公司（Northern Lights Joint Venture）總經理海因（Tim Heijn）告訴法新社：「北極光確實是一個展示碳捕集與封存（CCS）在技術上可行的示範計畫。」他補充說，這是可被用來對抗氣候變遷的其中一個工具。

碳捕集與封存技術既複雜又昂貴，但聯合國政府間氣候變遷問題小組（Intergovernmental Panel on ClimateChange, IPCC）和國際能源總署（International EnergyAgency, IEA）一直提倡使用這項技術，尤其是用於減少水泥和鋼鐵等難以脫碳產業的二氧化碳足跡。

根據IEA資料，目前全球的碳捕集能力僅為5050萬噸，相當於全球年度碳排量的0.1%。

IEA表示，為了將全球氣溫升幅控制在相較工業化時代前水準的攝氏1.5度範圍內，2030年底前，碳捕集與封存技術必須每年防止至少10億噸二氧化碳排放。

由於高昂的成本，這項仍處於早期階段的技術發展緩慢，相比之下，企業為二氧化碳排放配額支付的成本還比較低，因此它極度依賴補助支持。

全球碳封存研究所（Global CCS Institute）公共事務主任皮塔（Daniela Peta）說：「公共支持過去對這項創新專案的推進至關重要，未來也是如此，尤其在碳捕集與封存價格仍高於歐洲二氧化碳排放成本的情況下。」

挪威政府資助了北極光計畫總成本的80%，具體金額尚未公布。

不過北極光是一項雄心勃勃、斥資300億挪威克朗計畫的一部份，該計畫被稱為「長船」（Longship），其中200億挪威克朗由國家提供。

北海擁有枯竭的油氣田以及龐大的管線網路，是埋藏不需要的溫室氣體的理想地點。

歐洲目前還有其他海底儲存專案正在開發中。由英國化學品公司英力士（Ineos）和其他23個合作夥伴在丹麥海岸興建的「綠沙計畫」（Project Greensand）將於明年底或2026年初啟用。

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