河邊慶祝宗教節日釀禍 印度東北部傳46溺斃含37童

印度東北部比哈邦（Bihar）災難管理部一名官員今天告訴法新社，該邦若干地區慶祝印度教節日時傳出至少46人不慎溺斃，當中包括37名兒童。

法新社報導，比哈邦災難管理部一名官員表示，這些受害者在比哈邦不同地區、於近期洪水氾濫的河流及池塘進行宗教沐浴儀式時不慎溺斃。

因未獲授權談論此事而要求匿名的這位官員表示：「人們在河流和池塘中沐浴慶祝該節日時，忽略了水位（高漲）的危險性。」

比哈邦當地15個縣自24日起陸續接獲通報有民眾溺斃，印度教信徒近來正在慶祝印度教節日「吉提亞節」（Jitiya Parv，音譯），這是母親為子女健康舉行的儀式。

官員表示，當局仍在努力打撈另外3具遺體。

「吉提亞節」慶典持續舉行多日，鄰近比哈邦的北方邦（Uttar Pradesh）、加爾克漢德邦（Jharkhand），以及尼泊爾南部平原部分地區也會慶祝此一節日。

這名官員表示，比哈邦當局已宣布向每位受害者的家屬提供補償。

印度媒體去年大約在這個時期曾報導，比哈邦在24小時內傳出22人溺斃，多數死者是慶祝該節日時不慎溺斃。