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2024全球創新指數報告出爐 前十大國家南韓排名上升最多

中央社／ 日內瓦26日綜合外電報導
根據聯合國今天公布的年度全球最具創新力經濟體排名，在前十大國家中，南韓的名次攀升幅度居冠。示意圖／ingimage
根據聯合國今天公布的年度全球最具創新力經濟體排名，在前十大國家中，南韓的名次攀升幅度居冠。示意圖／ingimage

根據聯合國今天公布的年度全球最具創新力經濟體排名，在前十大國家中，韓國的名次攀升幅度居冠。這份評比報告並指出，當前全球創新投資的前景黯淡。

法新社報導，2024全球創新指數（Global Innovation Index 2024）排行榜仍由瑞士、瑞典和美國包辦前3名，不過新加坡取代英國而躍居第4。

在全球創新指數排行榜前10名國家中，韓國提升4個名次高居第6，歐洲的芬蘭、荷蘭、德國與丹麥尾隨其後。

如今已發行第17版的全球創新指數報告，堪稱世界智慧財產權組織（WIPO）的重磅刊物，共有133國納入評比。WIPO是聯合國專責專利與創新的機構。

至於韓國排名大躍進的原因，WIPO秘書長鄧鴻森表示，韓國受惠於創新導向的法規，以及民間大手筆在研發方面的投資。

他指出，除了產業與技術，韓國也是創意與文化的強國，例如韓國流行音樂（K-pop）與韓劇。

分析當前的全球創新發展，鄧鴻森說：「觀察去年全球的情況，我們感到黯淡且堪憂。」

他指出，2020至2022年一片欣欣向榮之後，研發支出有減無增，科學著作發表的數量減少，同時創投的投資規模回到疫情前的程度。

由於金融狀況趨緊，全球創新指數報告共同作者溫施-文森特（Wunsch-Vincent）表示，創新投資減少，使得2024與2025的前景充滿不確定性。

指數 美國 聯合國 荷蘭

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