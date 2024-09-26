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南韓補貼狗肉業者結束營業 盼助近50萬毛孩找新家

中央社／ 首爾26日綜合外電報導
狗肉長期以來是韓國料理一部分，據社運人士表示，每年有多達100萬隻狗遭到宰殺和販售。不過，隨著更多韓國人把狗當寵物養，狗肉消費量近年來大幅下降。圖／路透社
狗肉長期以來是韓國料理一部分，據社運人士表示，每年有多達100萬隻狗遭到宰殺和販售。不過，隨著更多韓國人把狗當寵物養，狗肉消費量近年來大幅下降。圖／路透社

韓國農林畜產食品部今天表示，將協助近50萬隻為食用目的繁殖的犬隻尋找新家。政府將進行補貼並創造誘因，協助業者為預計2027年初生效的吃狗肉禁令預作準備。

法新社報導，狗肉長期以來是韓國料理一部分，據社運人士表示，每年有多達100萬隻狗遭到宰殺和販售。不過，隨著更多韓國人把狗當寵物養，狗肉消費量近年來大幅下降。

路透社報導，由於社會上對於動物福利的意識抬頭，吃狗肉人口愈來愈少，韓國國會1月通過禁止食用和販售狗肉的法案，終結這項長達數百年歷史的爭議性傳統。

農林畜產食品部今天表示，同意於2027年大限前關閉的養殖場，政府為每隻狗提供22萬5000韓元到60萬韓元（約新台幣5079元到1萬3545元）不等的補償費。

農林畜產食品部聲明指出：「為積極減少目前為食用目的繁殖的46萬6000隻狗數量，我們計劃鼓勵養殖場自願限制繁殖。」

農林畜產食品部副部長朴范洙（Park Beom-su，譯音）指出，政府已經臨時提撥約1000億韓元協助5898家養殖場、屠宰場、餐廳、經銷商及其他業者結束其業務。

政府也將鼓勵民眾領養這些犬隻或是重新安置牠們到安全處所，避免牠們在吃狗肉禁令生效之前遭到屠宰。

韓國有逾1500家犬隻繁殖場、逾200家屠宰場，約2300家餐廳仍對消費者提供狗肉。

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