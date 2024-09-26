義政界探討大陸經貿威脅 駐義代表分享台灣經驗：盼在AI產業扮重要角色

曾任義大利外長的參議員特爾吉（Giulio Terzi）昨天與捷克智庫共同舉辦研討會，聚焦探討中國對全球供應鏈安全的衝擊。駐義代表蔡允中獲邀擔任講者，分享台灣在第一線面對中國經濟威脅的經驗。

會議昨天在「朱士提尼安尼宮」（Palazzo Giustiniani）的祖卡里廳（Sala Zuccari）舉行，這座歷史建築內包含義大利參議院長官邸、義大利終身參議員辦公室、前任總統辦公室，具重要政治象徵性。

研討會主題是「經濟安全研究：以義大利和捷克為例」，出席者包括特爾吉，曾訪台的捷克眾議員黛赫（Eva Decroix），捷克智庫「解析中國」（SINOPSIS）創辦人馬定和（Martin Hála）等多位政學界專家。

特爾吉在致詞中引述，英國「經濟學人」雜誌日前發表文章指出，中國經濟最大問題是資訊遭強力管控，一切由政治控制、國家安全優先，「在非市場導向的管制經濟體系中，沒有任何經濟議題是純經濟考量的，一切都是政治」。

特爾吉舉例，中國央行日前宣布降息，無疑是政治決定，中國以政治主導經濟的作法將衝擊全球經濟安全，因為中國面對西方經濟對手，會用侵略性方式征服外部市場，不會按條約、互惠原則、公平貿易等正常遊戲規則來進行。

捷克學者馬定和表示，捷克起初對於與中國發展經貿關係，抱持非常高度的期待，但漸漸發現結果不如預期，「解析中國」智庫努力讓各界更理解中國對世界政治經濟帶來的衝擊，並與各國相關機構合作，一方面透過捷克語向當地媒體說明，一方面用英語出版品向國際發聲，「在民主社會，要改變政策必須先從改變公眾的想法開始。」

馬定和舉近日「黎巴嫩呼叫器爆炸事件」為例，說明當供應鏈安全性遭到滲透，可能產生多麼危險的影響；相對過去強調「全球化」，現在大家都在談安全的供應鏈應如何「去全球化」。

蔡允中致詞時表示，台灣過去也曾相信，中國經濟成長後會重視人民福祉，可能帶來正向政治轉變，但經過2、30年，台灣和其他許多國家一樣，發現這種想法錯了，中國經濟愈強盛，愈會對其他國家施加威脅，「台灣每天受到中國威脅，即使今天也有中國軍機來擾台，因此中國在台灣是不太受歡迎的話題」。

蔡允中表示，台灣總統賴清德今年就職時，也在演說中特別強調經濟安全的重要性，台灣將會持續降低對中國市場的依賴性，分散投資到歐洲、美國與東南亞國家。

蔡允中強調，在歐洲國家當中，台灣與捷克已是密切合作夥伴，與義大利也有許多經貿發展潛力，台義重點合作領域除了半導體、再生能源、電子設備等方面，未來亮點將是人工智慧（AI）產業，台灣希望在未來幾年內，在全球AI產業扮演重要領導角色。