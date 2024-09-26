印度孟買大雨釀4死 市區和周邊交通癱瘓、學校停課

根據印度官員和當地媒體今天報導，風暴和大雨已造成印度金融之都孟買和周邊地區至少4人喪生，並迫使學校關門、火車服務中斷。

「印度時報」（The Times of India）引用當地氣象站資料報導，昨天晚間5小時內，孟買部分地區的累積雨量超過230毫米。

法新社報導，當地電視台播放孟買不同地區的通勤者昨晚艱難穿過及膝積水，以及部分車輛被水淹沒的畫面。

市政官員告訴法新社，1名45歲的女子在安德瑞郊區（Andheri）溺水身亡。根據當地媒體報導，還有2名工人在孟買郊外約40公里的卡利揚市（Kalyan）遭雷擊身亡，另1名女子則在科波利（Khopoli）1座瀑布附近溺斃。

路透社報導，由於孟買預計還會出現更多降雨，當局已發布全市紅色警報，敦促居民留在家中。此外，學校停課，漁民也被要求到明天前都留在岸上。

當地鐵道上昨晚積水導致火車延誤，列車不得不以「謹慎的速度」行駛。印度鐵路公司（Indian Railways）中部鐵路區今天在社群媒體X上發文寫道：「隨著積水退去，火車將繼續開往目的地。」

社群媒體上的無人機影像顯示，公路塞爆擠滿了車輛，一些駕駛仍然待在車內，另一些感到無奈的司機則棄車離去。數以十萬計的通勤者在路上花了數小時。