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台灣連續2年參加秘魯國際食品展 「食品機械」實力獲關注

中央社／ 聖保羅26日專電

2024年秘魯國際食品展25日至27日在首都利馬市Jockey展覽中心登場，台灣館匯聚15家知名企業展示食品機械、包裝機械等，吸引秘魯買家關注。

外貿協會受外交部委託，今年再度將目光聚焦中南美洲，於「2024年秘魯國際食品展（EXPOALIMENTARIA 2024）」設立台灣館，匯聚15家知名企業展示台灣食品機械、包裝機械以及有機糙米和米製食品，展會首日吸引逾百位潛在買主熱切詢問。

開幕首日，駐秘魯代表張幼慈到會場與業者互動，並邀秘魯最大黨「我們是秘魯黨」（Somos Perú）黨主席李柏蒂（Patricia Li Sotelo）、秘魯台灣商會代理會長陳菱洋等人共同為台灣館揭幕剪綵。

這是台灣連續第2年參展。台灣館內設計融合台灣地標建築台北101、獨特美食和智慧農業元素，明亮開放的攤位設計讓台灣產品大展風采。

今年參展企業中，常珅機械擁有D&BD-U-N-S®認證的高速自動封罐機和充填機為一大亮點；虹興機械的高速包裝技術在全球百餘國家中備受信賴；誠泰機械的全自動包裝系統解決方案符合多種產業需求；金展精密新穎的PET瓶設計駐足度高；還有泉順食品知名的「山水米」讓秘魯買家驚豔。

士邦食品機械廠的行星式麵粉攪拌機、克理斯機械的小型食品解決方案、樂活健康事業的米邑米果點心、信男國際的隨手瓶蘆薈露與椰奶、宏全國際的多元包裝瓶罐及客製化封口、富永企業的整廠包裝與編織袋機械設備、聯創達公司的家用型高端烘豆機、品澤公司的珍奶與茶飲原料及允享機械的環保紙質食品容器成型也廣受關注。

台灣館內的休閒食品試吃專區提供買家品嚐台灣知名的金車伯朗咖啡、義美食品與旺旺米果，以及道地珍珠奶茶，呈現獨特台灣美食文化。本年搶占美國市場的台灣伯思美首度在秘魯參展，現場提供試飲的黑糖珍奶與各類新穎配料吸引買家排隊嚐鮮。

秘魯是台灣在拉丁美洲的第5大貿易夥伴，雙邊貿易關係互補高。中南美洲市場潛力受到國際關注，隨團參展的外貿協會專員溫靖榆肯定秘魯市場活力，表示將持續帶領業者拓展商機，深化台秘雙邊合作。

咖啡 珍珠奶茶 秘魯

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