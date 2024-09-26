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日本成功發射偵察衛星 H2A運載火箭除役倒數

中央社／ 東京26日綜合外電報導
搭載日本政府情報蒐集衛星「雷達8號機」的H2A運載火箭49號機，今天下午在鹿兒島縣南種子町的種子島太空中心升空。圖／美聯社
搭載日本政府情報蒐集衛星「雷達8號機」的H2A運載火箭49號機，今天下午在鹿兒島縣南種子町的種子島太空中心升空。圖／美聯社

搭載日本政府情報蒐集衛星「雷達8號機」的H2A運載火箭49號機，今天下午在鹿兒島縣南種子町的種子島太空中心升空。而「雷達8號機」已經進入預定軌道，發射宣告成功。

「讀賣新聞」報導，H2A運載火箭49號機今天下午2時24分升空，火箭上的「雷達8號機」不僅能監視北韓的軍事設施，也能在發生大規模災害時，協助掌握災區狀況。

日本政府情蒐衛星分成搭載高性能相機拍攝地面的「光學衛星」，及使用電波能在夜間及惡劣天候拍攝的「雷達衛星」。而「雷達8號機」屬於雷達衛星，是已屆設計使用年限、但仍在運作的「雷達6號機」後繼機。

H2A運載火箭49號機今天順利升空，也代表H2A連續43次成功發射，成功率高達98%。

而H2A運載火箭50號機未來發射之後H2A將除役，作為後繼機種的H3運載火箭4號機將在10月20日升空。H3火箭由JAXA與日本三菱重工業從2014年起聯手開發。

日本 火箭 衛星

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