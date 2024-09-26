日本成功發射偵察衛星 H2A運載火箭除役倒數
搭載日本政府情報蒐集衛星「雷達8號機」的H2A運載火箭49號機，今天下午在鹿兒島縣南種子町的種子島太空中心升空。而「雷達8號機」已經進入預定軌道，發射宣告成功。
「讀賣新聞」報導，H2A運載火箭49號機今天下午2時24分升空，火箭上的「雷達8號機」不僅能監視北韓的軍事設施，也能在發生大規模災害時，協助掌握災區狀況。
日本政府情蒐衛星分成搭載高性能相機拍攝地面的「光學衛星」，及使用電波能在夜間及惡劣天候拍攝的「雷達衛星」。而「雷達8號機」屬於雷達衛星，是已屆設計使用年限、但仍在運作的「雷達6號機」後繼機。
H2A運載火箭49號機今天順利升空，也代表H2A連續43次成功發射，成功率高達98%。
而H2A運載火箭50號機未來發射之後H2A將除役，作為後繼機種的H3運載火箭4號機將在10月20日升空。H3火箭由JAXA與日本三菱重工業從2014年起聯手開發。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言