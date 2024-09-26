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拉近彼此關係...駐印代表處接待印度學生 盼讓人真正認識台灣

中央社／ 新德里26日專電

駐印代表處接待印度大學研究國際關係的學生，除介紹台灣歷史及現在的競爭優勢，也為「一中」產生的謬論做澄清，成功拉近台印民間關係。

中華民國駐印度代表處由駐印公使謝柏輝、教育組組長陳立穎代表，接待印度金德爾全球大學（O.P.Jindal Global University,JGU）國際關係學院師生，學生們整場活動全神貫注地聆聽，在問答時則邊享用台灣特色飲品珍珠奶茶，邊踴躍提問，現場氣氛十分熱絡。

金德爾全球大學國際關係學院東北亞研究中心主任斯里帕娜（Sriparna Pathak）在談到安排這次參訪的目的時表示，國際關係是目前全球發展中十分重要的一環，尤其台灣與印度在經濟、人才上都充滿機會，如果能讓印方更了解台灣，就能成功把握住發展的機會。

謝柏輝稱，他今天主要與印度學生分享台灣的歷史、「一中」的謬誤、台灣的競爭強項與優勢，以及台灣與印度的雙邊關係，這些內容相信很多人都是首次聽到，應該也都收穫良多。

他提到，很多印度學生稱想去台灣留學，也願意幫忙提升台印的民間互動，同時把各自的美好和優勢介紹給雙方的人民、企業，這樣的互動有助駐印代表處推廣業務，也有利台商徵得優秀人才。

陳立穎則認為，這批學生原先已對國際關係、台印交流有一定程度的了解，希望經過這次的座談，讓他們獲得更深入的訊息，並將台灣發展的真實現狀傳播出去。

印度 珍珠奶茶

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