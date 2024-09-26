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上廁所開錯門！84歲嬤從時速96公里露營車噴飛 遭後方車撞擊斃命

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
一名84歲德國婦人在高速行駛中露營車開錯門被噴飛，又遭後方車輛撞擊當場死亡。圖非當事車輛，僅供示意。圖／美聯社
一名84歲德國婦人在高速行駛中露營車開錯門被噴飛，又遭後方車輛撞擊當場死亡。圖非當事車輛，僅供示意。圖／美聯社

西班牙日前發生一起露營車致死事故，一名84歲德國婦人與媳婦駕駛露營車到瓦倫西亞度假，不料她打算上洗手間卻不小心開錯露營車門，從時速96公里的露營車上摔落，並遭後方汽車衝撞後當場死亡；負責駕駛的媳婦絲毫沒有察覺，直到在加油站被警方攔下才意識到婆婆不見了。

根據西班牙國民衛隊（Spain's Civil Guard），這起事故發生在瓦倫西亞羅特格萊科爾韋拉（Rotgla i Corbera）19日凌晨5時30分，由婦人的媳婦駕駛露營車。目前當局正在調查整起事故，初步判斷很可能是意外，婦人搞錯洗手間和露營車的門導致慘劇；當局並未透露死者身分。

根據西班牙第五電視台（Telecinco），一名貨車司機目睹事故當下的恐怖場面，他描述，露營車右側車門大開，不出幾秒鐘，一個身體噴飛重摔在馬路，後面一輛汽車又二次撞擊，導致婦人當場死亡。

據傳，露營車在事故後繼續行駛，當地警方在距離現場8.5公里外的休息站發現駕駛。她驚覺婆婆失蹤後在一處加油站停車。她向加油站員工請求協助，並解釋聽到車輛後方傳來一聲巨響，隨後才發覺婆婆不見了。

報導指出，媳婦是車輛持有人，目前尚未被指控任何罪名；另外車上並沒有第三人。

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