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剛升官壓力大？才當上銀行副總裁 45歲女午休摔下辦公椅身亡
印度最大私人銀行HDFC Bank，近日驚傳一則疑壓力過大的意外，死者為剛獲勒克瑙（Lucknow）Vibhuti Khand分行拔升為副總裁的45歲女性薩達夫·法蒂瑪(Sadaf Fatima)。
根據《印度時報》報導，法蒂瑪於當地時間24日午休時，與同事前往二樓的自助餐廳用餐，其後有同事目擊她在吃了藥後，整個人便失去知覺，在辦公室內突然從辦公椅上倒下，疑似因為壓力過大導致心臟病發，在被送往鄰近的醫院後不治身亡。
她的同事在接受媒體採訪時表示，法蒂瑪承受著很大的工作壓力，與她忽然暴斃身亡可能有關。
由於印度當地近日才發生另一起在會計事務所工作的26歲男子疑似過勞死的事件，讓此事再度受到關注，當地政黨人士呼籲所有企業與政府部門都必須思考過勞死的問題，並且加以改善，避免類似悲劇再度發生。
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