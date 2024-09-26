日本重審58年前強盜殺人案！88歲前拳擊手袴田巖「死刑改判無罪」

現年88歲的前職業拳擊手袴田巖58年前因涉嫌殺害靜岡縣一家4口被判處死刑，服刑48年後獲釋。日本高等法院去年下令重審此案，靜岡地方法院今天宣判袴田巖無罪，現在焦點轉向檢方是否會再次提起上訴。

根據日媒報導，這是日本戰後第5起死囚重審獲判無罪的案例。

袴田巖被控在1966年6月30日清晨殺死任職的味噌工廠老闆橋本藤雄、橋本藤雄的妻子，以及兩人的長男和次女，1968年被以強盜殺人罪判處死刑。

袴田巖原先否認犯案，但隨後認罪。他之後宣稱在審訊期間遭到警方嚴刑逼供，迫不得已認罪。袴田巖嘗試撤銷自白但無效，日本最高法院1980年確定他的死刑判決。

經過多年纏訟，靜岡地方法院認為當年證據有偽造的可能性，於2014年決定再審此案，並將袴田巖釋放。他當時已經在死牢中服刑了48年，是全世界服刑時間最長的死囚。

由於「袴田巖案」被認為很可能是冤獄，日本高等法院去年3月13日下令重審。

時事通信社、每日新聞報導，這是日本在第二次世界大戰後，第5起死囚重審獲判無罪的案例，距離靜岡縣島田市女童被綁架殺害的「島田事件」以來，已經有35年沒有死囚平反，現在焦點轉向檢方是否會再次提起上訴。

日本之前的4大冤獄事件，包括免田事件、財田川事件、松山事件，以及島田事件，均為強盜殺人，或殺人放火後被判處死刑，數十年後重審獲判無罪。不過，由於「袴田巖案」距離事發長達58年，距離他被判死也已經過去44年，這次的無罪判決，未來可能會對日本的再審制度產生影響。

重審判決時，最大爭議點在於事發約1年2個月之後，才在工廠的味噌桶子裡找到、據稱是兇嫌犯案時穿著的「5件衣物」。

辯方根據其中一件短袖襯衫血跡上的DNA鑑定結果，主張「這5件衣物不屬於袴田巖」。此外，專家認為，浸泡在味噌裡1年多的血跡不可能還保持紅色，認為「這5件衣物上的紅色血跡相當不自然」。

根據辯護方提供的實驗結果，「從專家的意見和科學推斷，血漬在味噌裡浸泡逾1年就會消失，因此對袴田巖作案時穿著這些衣物抱持合理懷疑。」辯方因此指控執法機構製造偽證，主張袴田巖無罪。

檢方則主張，短袖襯衫上的血跡位置，與袴田巖受傷部位高度吻合，認為那是他在犯案時所穿。至於辯方提出血跡顏色變化的問題，檢方則稱，辯方沒有充分考慮到氧化速度對顏色的影響，主張對於「袴田巖把衣物藏在味噌桶不存在合理懷疑」，依舊要求判處袴田巖死刑。