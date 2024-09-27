只有它沒數字！日作家曝外國客困擾：這枚硬幣到底多少錢？

日本是觀光大國，特別是疫情結束，又逢日幣貶值，世界各地的大量觀光客，都紛紛前往日本旅遊。然而在日本吃喝玩樂、消費的過程中，卻意外有個錢幣上的問題，一直困擾著外籍觀光客們。

根據日本媒體「まいどなニュース」報導，曾經在日本出版過「全世界都在用拉丁語」（世界はラテン語でできている）一書、暱稱「拉丁語先生」的作家，日前在個人「X」上分享，表示有許多外國觀光客，意外地會拿著五日圓的硬幣，向他詢問「這是多少錢呢」。

這位拉丁語先生才意識到，原來在日本的五圓硬幣上，其實根本沒有註明阿拉伯數字，而是只有漢字而已。因此對非漢字文化圈的人來說，當然看不懂硬幣上寫的是多少面額。雖然他覺得五圓硬幣的設計算不錯，但有了這樣的經驗，也覺得應該在硬幣上標明阿拉伯數字「5」才對。

其他網友表示也表示「真的，只有寫漢字，很多外國朋友都不懂」、「這真的很常被問，解釋說日文『五圓』和『有緣』同音時，對方還會很高興」、「沒有寫數字真的不好懂」、「我覺得都來日本了，應該要記住一到十的漢字」、「只有五圓是全是漢字」、「其實不管是哪個國家的硬幣，一開始都搞不懂是多少錢」。