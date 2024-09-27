快訊

公車疑二度輾死女大生…Cheap轟「垃圾」：強制險也是東海學生的命換來

無法被束縛！四生肖不婚族…龍拚事業、蛇沒人懂我、這生肖「根本屁孩」還沒玩夠

新北三重紅牌重機過彎失控 自撞護欄騎士送醫不治

無效宣導？「背包客」搭電車遭怨佔位、害誤點 抱胸前難改善

聯合新聞網／ 綜合報導
在乘客多的時候，背背包上車容易妨礙上下車。圖／Ingimage
在乘客多的時候，背背包上車容易妨礙上下車。圖／Ingimage

在搭乘大眾交通運輸工具時，有時會碰到乘客比較多的狀況。這時往往會宣導，希望帶著背包的人，可以把背包背在前方，以免妨礙其他乘客。然而這樣的補救行為，是否能夠解決擁擠的問題，卻還有待商榷。

根據日本媒體「VAGUE」報導，由於許多「背包客」在擁擠的電車裡，往往容易造成妨礙，因此在過去幾年，就有不少人向鐵道業者陳情這個問題。因此業者開始呼籲乘客，希望大家能把背包往前背，或者放置在電車鐵架上。

然而，即使往前背，依然改變不了背包本身還是相當龐大，容易影響、撞擊到他人的本質。只要背背包的人一多，就算大家都把包包抱在前面，也還是會大幅壓縮別人乘車的空間；或者像是卡在電車門口的時候，不管背包是往前還是往後背，都一定會阻擋到上下車的人，造成隊列不順甚至誤點，又再次引起不滿。

至於電車雖然有提供鐵架，讓乘客放置包包，不過在人潮比較多的時候，要接近鐵架並不容易，而放包包的動作，本身也會妨礙他人。也有一些乘客天生身高不夠，無法搆到鐵架，或者包包裡頭的東西較重，無法抬起來放到高處。

如果是將包包放在地板上，一樣會佔據空間，也容易被其他乘客踢到，或者因為顧慮到地板不乾淨，不願意放下。究竟背著大型包包，上了大眾交通之後，該怎麼做才不會妨礙到他人，或許暫時沒有理想的解決辦法。

捷運 日本 背包客

延伸閱讀

台北慘輸吉隆坡？大馬觀光客多4倍「海放台灣」 兩國差距曝光

屢遭外國客「破壞欄杆、踏枯草皮」 京都400年古寺嘆：都裝不懂日文

軟銀「PayPay電子支薪」創日本首例 近8成民眾仍有疑慮：還是要現金

天堂充滿炸雞香？腦科醫師瀕死昏迷一周 稱「脫離身體」遇見天使

相關新聞

無效宣導？「背包客」搭電車遭怨佔位、害誤點 抱胸前難改善

在搭乘大眾交通運輸工具時，有時會碰到乘客比較多的狀況。這時往往都會宣導，希望帶著背包的人，可以把背包背在前方，以免妨礙的其他乘客。然而這樣的補救行為，是否能夠解決擁擠的問題，卻還有待商榷。

河邊慶祝宗教節日釀禍 印度東北部傳46溺斃含37童

印度東北部比哈邦（Bihar）災難管理部一名官員今天告訴法新社，該邦若干地區慶祝印度教節日時傳出至少46人不慎溺斃，當中...

2024全球創新指數報告出爐 前十大國家南韓排名上升最多

根據聯合國今天公布的年度全球最具創新力經濟體排名，在前十大國家中，韓國的名次攀升幅度居冠。這份評比報告並指出，當前全球創...

南韓補貼狗肉業者結束營業 盼助近50萬毛孩找新家

韓國農林畜產食品部今天表示，將協助近50萬隻為食用目的繁殖的犬隻尋找新家。政府將進行補貼並創造誘因，協助業者為預計202...

義政界探討大陸經貿威脅 駐義代表分享台灣經驗：盼在AI產業扮重要角色

曾任義大利外長的參議員特爾吉（Giulio Terzi）昨天與捷克智庫共同舉辦研討會，聚焦探討中國對全球供應鏈安全的衝擊...

印度孟買大雨釀4死 市區和周邊交通癱瘓、學校停課

根據印度官員和當地媒體今天報導，風暴和大雨已造成印度金融之都孟買和周邊地區至少4人喪生，並迫使學校關門、火車服務中斷

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。