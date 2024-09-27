無效宣導？「背包客」搭電車遭怨佔位、害誤點 抱胸前難改善

在搭乘大眾交通運輸工具時，有時會碰到乘客比較多的狀況。這時往往會宣導，希望帶著背包的人，可以把背包背在前方，以免妨礙其他乘客。然而這樣的補救行為，是否能夠解決擁擠的問題，卻還有待商榷。

根據日本媒體「VAGUE」報導，由於許多「背包客」在擁擠的電車裡，往往容易造成妨礙，因此在過去幾年，就有不少人向鐵道業者陳情這個問題。因此業者開始呼籲乘客，希望大家能把背包往前背，或者放置在電車鐵架上。

然而，即使往前背，依然改變不了背包本身還是相當龐大，容易影響、撞擊到他人的本質。只要背背包的人一多，就算大家都把包包抱在前面，也還是會大幅壓縮別人乘車的空間；或者像是卡在電車門口的時候，不管背包是往前還是往後背，都一定會阻擋到上下車的人，造成隊列不順甚至誤點，又再次引起不滿。

至於電車雖然有提供鐵架，讓乘客放置包包，不過在人潮比較多的時候，要接近鐵架並不容易，而放包包的動作，本身也會妨礙他人。也有一些乘客天生身高不夠，無法搆到鐵架，或者包包裡頭的東西較重，無法抬起來放到高處。

如果是將包包放在地板上，一樣會佔據空間，也容易被其他乘客踢到，或者因為顧慮到地板不乾淨，不願意放下。究竟背著大型包包，上了大眾交通之後，該怎麼做才不會妨礙到他人，或許暫時沒有理想的解決辦法。