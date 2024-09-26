蹭大谷熱？台男在日本賣仿冒球衣被逮 還搜出500件盜版名牌貨

大谷翔平本季在大聯盟創下史無前例的「50轟50盜」成就，且目前球季尚未結束，紀錄仍在持續堆高中，話題不斷。然而，在大谷紅透半邊天、相關商品熱賣的同時，市面上卻也出現不少大谷相關的仿冒品，甚至近來還出現藏身在日本、販售大谷仿冒品被抓的台灣人。

根據日本媒體「中京電視台」報導，日本警方日前逮捕了一位住在三重縣員辨市，台灣籍的34歲無業謝姓男子。謝男今年一月在網路商城，以2780日圓的價格（約新台幣612元）販售盜版「Nike」帽子，因而被警方盯上。

除此之外，謝男還有販售仿冒「The North Face」的鞋子、帽子、衣服等，也有大谷翔平的道奇球衣，總計被查出500樣仿冒商品。謝男供稱，他從去年6月左右，就開始透過網路，從國外購買仿冒品，再拿到日本國內轉售。

由於謝男的行為，已經違反了日本的商標法，因此遭到逮捕，並公開展示謝男所販售的相關仿冒品。日本警方目前持續追查謝男藉此獲得多少不法收益，以及還有沒有其他不法行為等等。