2050年全球將有近4成兒童近視 專家：戶外活動不夠

最新研究顯示，2023年全球有超過1/3兒童近視，而到2050年之前，這個比例將會上升到近40%。專家建議多多從事戶外活動，保護眼睛。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，根據昨天發表於「英國眼科學期刊」（British Journal ofOphthalmology）的研究報告，過去30年，兒童和青少年近視盛行率顯著攀升，從1990年的24%上升到2023年的近36%。

中國廣州中山大學的研究人員分析276項研究結果，得出了此一結論，這些研究涉及6大洲50國超過540萬名兒童和青少年。

研究人員表示，儘管這種情況在很大程度上屬漸進發展，但在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）大流行之後出現了顯著激增，而他們也注意到了地區差異。

研究指出，「近視如今已成一個主要公共衛生問題，有明顯證據顯示近視盛行率迅速上升，特別是在新加坡、中國和台灣等東南亞國家」。東亞兒童近視比例最高，達35%，是同齡白人的兩倍多。

研究人員說，部分原因可能是東亞兒童在2至3歲就開始接受正規教育，比其他地區的兒童更早。

日本有86%的兒童近視，高居榜首，韓國則是74%，名列第2。

從全球角度來看，城市地區兒童的近視率高於農村地區兒童，而女孩得到近視的可能性略高於男孩。

研究人員強調，幼童比成人更容易受到環境因素影響，這對學齡前兒童尤其重要，因為他們正處於視覺發育的關鍵時期。

研究人員預測，兒童和青少年的近視盛行率將持續上升，到2040年將達到36.6%，2050年將達到39.8%。

不過，家長可以鼓勵孩子做些事情來保護自己的視力。

研究人員建議年輕人「養成定期採取保護眼睛行動的習慣」。

研究人員還說：「學生應該增加體育活動時間，減少看電視和影片、玩電腦遊戲和上網等靜態活動的時間。」他們也呼籲官員減輕學生的課業負擔，並鼓勵他們接受眼科檢查、早期發現和治療。

麻大陳氏醫學院（UMass Chan Medical School）眼科醫生巴茨費德（Benjamin Botsford）說，透過休息和避免長時間盯著手機或電腦，可以減緩兒童近視的進展。

巴茨費德說，長時間看螢幕會導致眼睛疲勞和乾澀，他建議遵循「20-20-20規則」，也就是每20分鐘休息20秒，看向距離螢幕裝置20英尺的遠處。

巴茨費德也建議，花些時間從事戶外活動對眼睛有好處，並表示「這與減少兒童近視發生率有關」。