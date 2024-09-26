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日本攝影大師細江英公逝世 曾拍三島由紀夫寫真集

中央社／ 東京26日綜合外電報導
圖為2000年時細江英公攝影展。報系資料照
圖為2000年時細江英公攝影展。報系資料照

享譽國際的日本攝影大師細江英公（本名細江敏廣）曾替作家三島由紀夫拍攝裸體寫真集「薔薇刑」，並以獨具審美觀的作品為人所知。他本月16日因左副腎腫瘤離世，享壽91歲。

「讀賣新聞」報導，細江出生於山形縣，從東京寫真短期大學（現為東京工藝大學）畢業後，成為自由接案的攝影師，1959年至1961年與其他攝影師成立攝影師團體VIVO。

他以前衛的視角捕捉人體之美的個展「男人與女人」受到矚目。1963年細江出版以三島由紀夫為模特兒的裸體寫真集「薔薇刑」，作品充滿唯美的畫面，獲得廣大迴響。

細江曾與許多舞蹈家合作推出攝影作品，像是以舞蹈家土方巽為模特兒拍下「鐮鼬」，讓他在1970年獲得日本文化廳頒發的「藝術選獎文部大臣獎」。此外，他也曾經以西班牙知名建築師高第（AntoniGaudi）的建築，還有核武當作攝影主題。

細江享譽法國等歐洲地區，因為在攝影界貢獻卓著，2003年獲頒英國皇家攝影學會（The RoyalPhotographic Society, RPS）特別勳章，2017年獲日本政府頒授「旭日重光章」。他生前也曾經擔任山梨縣的清里攝影美術館館長。

細江的葬禮僅由近親參加，喪主為長子細江賢治。

建築師 日本

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