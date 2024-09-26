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軟銀「PayPay電子支薪」創日本首例 近8成民眾仍有疑慮：還是要現金

聯合新聞網／ 綜合報導
軟體銀行開始推行用電子支付PayPay支薪。圖擷自日テレNEWS YouTube
軟體銀行開始推行用電子支付PayPay支薪。圖擷自日テレNEWS YouTube

現在電子支付越來越蓬勃發展，有時出門甚至不需要帶錢包，靠著掃條碼就能輕鬆付帳，省下許多麻煩。日本IT業龍頭軟體銀行，近來甚至推行用電子支付來給薪資，創下日本首例，更引起正反意見。

根據日本媒體「日本電視台」報導，軟銀集團近來針對旗下有意願的員工，讓他們透過電子支付「PayPay」的管道，領取定額選項的部分薪資。選項包括2萬日圓（1萬日圓約新台幣2200元）、3萬日圓、10萬日圓，最高到20萬日圓。

PayPay社員指出，這項嘗試目前只有軟銀在進行，不過未來其他家企業有可能會跟上；事實上，今年PayPay也已經準備提供其他企業「電子支薪」的服務了。除此之外，au PAY和樂天Pay也都在著手進行相關業務。

相關人士分析，如果是用電子支付，那麼收到的款項，馬上就能用來進行消費。特別是對一些學生而言，如果打工、工作的收入還要特別找指定銀行轉帳，其實相當麻煩，還不如靠著本來就在使用的PayPay拿薪資更省事。

不過NTT數據經營研究所在去年9月市調時，顯示有高達78％的人，不願意接受用電子支付獲得薪資的方式。一位24歲的自由工作者表示，還是有很多消費必須使用現金。另一位火車服務員則是擔憂，到時若是發生訊號不佳等意外，可能會產生相關糾紛，顯示對電子支薪仍有一定疑慮。

薪資 軟銀集團 軟體銀行 電子支付

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