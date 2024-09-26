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見證日本治安有多好！佔位子竟放貴重物 網直呼「Only in Japan」

聯合新聞網／ 綜合報導
日本良好的治安，是吸引許多外國遊客的原因之一。 美聯社
日本良好的治安，是吸引許多外國遊客的原因之一。 美聯社

比起世界上大多數國家，日本往往被認為是一個治安相當良好的地方，這項優點也吸引到了大批外國觀光客，覺得可以放心到日本旅遊。而近來也有網友，在社群網站上透過一張相片，說明了日本究竟是個治安多好的地方。

根據日本媒體「LIMO」報導，日本「X」網友「Rie」最近分享一張他在某間飯店看到的照片，畫面中有台相機擺在桌子上。這位網友說明，該客人是為了確保座席，結果竟然是用相機來佔位子，絲毫不擔心貴重物品會被陌生人順手牽羊偷走。

許多網友紛紛表示「這樣都不會被偷，真的是日本這種國家才有」、「治安太好了」、「希望一直保持」、「太厲害了，only in Japan」、「日本特有的文化」。不過也有人認為「這不行吧，之前搭新幹線上廁所，包包就整個被拿走了」、「這樣的景象也越來越沒有了，只能把握機會防止治安惡化」。

也有人分享在國外的經驗「如果在美國這麼做，而且換成毛巾，馬上就會被處理掉。理由是懷疑可能是爆裂物，要防範恐怖攻擊，有夠無知」、「日本這麼做沒問題，不過國外可是在一瞬間就會沒了。特別是這幾年有很多外國觀光客」。

日本 觀光客

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